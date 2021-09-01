Hà Nội lùi lịch học trực tuyến với học sinh lớp 1, hướng dẫn cụ thể về thời gian và phương thức tổ chức dạy học

Trước những vướng mắc về học trực tuyến ở bậc tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 1/9, nhiều trường công lập trên địa bàn Hà Nội tựu trường theo kế hoạch. Sau ngày khai giảng (5/9), các trường sẽ bước vào lịch học chính thức theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, thời điểm này, trước những vướng mắc về học trực tuyến ở bậc tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể. Theo đó, từ ngày 1-12/9/2021, giáo viên chủ nhiệm sẽ tổ chức cho học sinh lớp 1 làm quen với việc học trực tuyến; từ ngày 13/9 bắt đầu dạy học trực tuyến theo chương trình, thời lượng tối đa 3 tiết/ngày. Trong thời gian học sinh không đến trường, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của dịch, tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với khả năng đáp ứng của trường và điều kiện thực tế của học sinh.

Ảnh minh họa: Internet Cũng trong thời gian này, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 thống nhất với phụ huynh học sinh về khung thời gian học tập cụ thể (có thể ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ cuối tuần) để phụ huynh đồng hành cùng học sinh trong giai đoạn làm quen với việc học trực tuyến; hướng dẫn theo dõi chương trình "Dạy học tiếng Việt" được phát sóng trên kênh VTV7 (từ ngày 6/9/2021). Sở GD&ĐT cũng đưa ra phương án, trường hợp từ 13-30/9/2021, nếu học sinh chưa được trở lại trường, các nhà trường tiến hành giảng dạy chương trình năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến, thời lượng tối đa 3 tiết/ngày trong phòng trực tuyến với giáo viên.

Do đó, các cơ sở giáo dục phải sắp xếp thời gian học và các môn học phù hợp, tránh gây áp lực cho học sinh. Với một số môn như giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, một số bài môn đạo đức, môn tự nhiên và xã hội, giáo viên có thể xây dựng bài học bằng video clip gửi cho phụ huynh học sinh để phụ huynh giúp con thực hiện các nội dung theo khung giờ phù hợp với từng gia đình. Các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến với hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi đối với học sinh lớp 1, lớp 2; sắp xếp thời khóa biểu khoa học, không gây áp lực đối với học sinh; ưu tiên dạy học môn tiếng Việt và môn toán; lựa chọn các nội dung dạy học phù hợp với hình thức dạy trực tuyến. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu với học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5, các nhà trường sử dụng các tiết dạy trên chuyên mục "Học trực tuyến khối tiểu học" đã được Sở phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng. Thông tin được lưu trên kênh Youtube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các kho học liệu sẵn có và tổ chức xây dựng kho học liệu bổ sung, tổ chức dạy học bằng các phương án phù hợp với từng đối tượng học sinh. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường phải sắp xếp các chủ đề học tập, xác định các nội dung có thể tổ chức dạy học trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh tự học. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, sau khi học sinh được trở lại trường học, giáo viên sẽ rà soát và bổ sung kiến thức kịp thời với những học sinh bị hổng kiến thức.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình: 'Sẽ xử lý nghiêm những người nổi tiếng lan truyền tin giun đất chữa khỏi Covid-19' Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT cho biết thời gian qua trên MXH lan truyền nhiều thông tin địa long (giun đất) có thể chữa Covid-19 và một số người nổi tiếng đã quảng cáo chuyện này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-lui-lich-hoc-truc-tuyen-voi-hoc-sinh-lop-1-huong-dan-cu-the-ve-thoi-gian-va-phuong-thuc-to-chuc-day-hoc-421885.html