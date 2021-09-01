Trong 4 bệnh nhân COVID-19 ra viện sáng nay, có đến 3 bệnh nhân có độ tuổi từ 71 trở lên.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng nay ngày 1/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện cho 4 bệnh nhân sau thời gian chữa trị COVID-19 tại đây. Đáng chú ý có nữ bệnh nhân BN 292701 (thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) năm nay 101 tuổi.

Bệnh nhân 292701 cùng con gái (BN 292700) vào viện điều trị ngày 20/8 có tiền sử huyết áp và suy thận. Quá trình điều trị tại BV Phổi có giai đoạn chuyển biến nặng phải thở máy.

Đây cũng là trường hợp bệnh nhân COVID-19 cao tuổi nhất qua hai mùa dịch tại TP.Đà Nẵng và là bệnh nhân cao tuổi nhất được điều trị tích cực khỏi bệnh, ra viện.

Cụ bà 101 tuổi ra viện sau thời gian điều trị COVID-19 - Ảnh: Tiền phong

Trong 4 bệnh nhân ra viện sáng nay, có đến 3 bệnh nhân có độ tuổi từ 71 trở lên. Đây là một nỗ lực lớn của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nói riêng và ngành y tế Đà Nẵng nói chung trong điều trị, giảm số ca tử vong đối với bệnh nhân có bệnh nền, bệnh nhân cao tuổi.

Được biết, các bệnh nhân nói trên đã có xét nghiệm SARS COV 2 hai lần vào các ngày 30 và 31/8 với kết quả âm tính liên tiếp; các xét nghiệm liên quan cho biết chức năng phổi được cải thiện, chức năng gan, thận bình thường. Bệnh nhân không còn các triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Sở Y tế Bình Dương nhận định về vắc xin của Sinopharm: Công dụng phòng dịch hiệu quả, người tiêm rất hài lòng Ông Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẳng định đặc điểm của loại vắc xin của Sinopharm - Vero Cell ngoài công dụng phòng dịch hiệu quả, quá trình tiêm chủng không gây ra biến chứng, người được tiêm rất hài lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ba-101-tuoi-ra-vien-sau-hon-10-ngay-dieu-tri-covid-19-tro-thanh-benh-nhan-cao-tuoi-nhat-trong-2-dot-dich-o-da-nang-xuat-vien-421828.html