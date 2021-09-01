Cụ bà 101 tuổi ra viện sau hơn 10 ngày điều trị COVID-19, trở thành bệnh nhân cao tuổi nhất trong 2 đợt dịch ở Đà Nẵng xuất viện

Xã hội 01/09/2021 14:37

Trong 4 bệnh nhân COVID-19 ra viện sáng nay, có đến 3 bệnh nhân có độ tuổi từ 71 trở lên.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng nay ngày 1/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện cho 4 bệnh nhân sau thời gian chữa trị COVID-19 tại đây. Đáng chú ý có nữ bệnh nhân BN 292701 (thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) năm nay 101 tuổi. 

Bệnh nhân 292701 cùng con gái (BN 292700) vào viện điều trị ngày 20/8 có tiền sử huyết áp và suy thận. Quá trình điều trị tại BV Phổi có giai đoạn chuyển biến nặng phải thở máy.

Đây cũng là trường hợp bệnh nhân COVID-19 cao tuổi nhất qua hai mùa dịch tại TP.Đà Nẵng và là bệnh nhân cao tuổi nhất được điều trị tích cực khỏi bệnh, ra viện.

COVID-19 1
Cụ bà 101 tuổi ra viện sau thời gian điều trị COVID-19 - Ảnh: Tiền phong

Trong 4 bệnh nhân ra viện sáng nay, có đến 3 bệnh nhân có độ tuổi từ 71 trở lên. Đây là một nỗ lực lớn của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nói riêng và ngành y tế Đà Nẵng nói chung trong điều trị, giảm số ca tử vong đối với bệnh nhân có bệnh nền, bệnh nhân cao tuổi.

Được biết, các bệnh nhân nói trên đã có xét nghiệm SARS COV 2 hai lần vào các ngày 30 và 31/8 với kết quả âm tính liên tiếp; các xét nghiệm liên quan cho biết chức năng phổi được cải thiện, chức năng gan, thận bình thường. Bệnh nhân không còn các triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Sở Y tế Bình Dương nhận định về vắc xin của Sinopharm: Công dụng phòng dịch hiệu quả, người tiêm rất hài lòng

Sở Y tế Bình Dương nhận định về vắc xin của Sinopharm: Công dụng phòng dịch hiệu quả, người tiêm rất hài lòng

Ông Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẳng định đặc điểm của loại vắc xin của Sinopharm - Vero Cell ngoài công dụng phòng dịch hiệu quả, quá trình tiêm chủng không gây ra biến chứng, người được tiêm rất hài lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 bệnh nhân COVID-19 ra viện bệnh nhân COVID-19 101 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số