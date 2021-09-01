Series 'SAO KÊ' của bà chủ 'chiêm bao' có thêm nhân vật mới, bị réo thẳng tên, yêu cầu 'hãy minh bạch'

Xã hội 01/09/2021 10:52

Tiếp nối chuỗi những nghệ sĩ bị bà Phương Hằng réo tên sao kê, Trấn Thành là sao Việt tiếp theo sẽ xuất hiện trong livestream chiều nay của nữ đại gia.

Những ngày gần đây, bà Phương Hằng khiến cả MXH dậy sóng khi liên tục gây ồn ào trên livestream bằng hàng loạt màn cáo buộc ăn chặn từ thiện. Nữ đại gia réo tên nhiều ngôi sao đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên,... khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao. 

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Nữ đại gia trong một buổi livestream gần đây - Ảnh chụp màn hình

Sáng nay, bà chủ Đại Nam lại tiếp tục lên tiếng tuyên bố sẽ livestream nóng với chủ đề: "Trấn Thành cần minh bạch chuyện từ thiện, hãy sao kê đi!".

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Thông báo mới nhất của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, bà chủ Đại Nam tuyên bố sẽ có buổi phát trực tiếp vào lúc 18h tối nay 1/9/2021 để tiếp tục chuỗi series "sao kê từ thiện", nhân vật chính lần này là nam danh hài đình đám Trấn Thành

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Nam MC từng có những phát ngôn liên quan đến việc nghệ sĩ làm từ thiện - Ảnh: Internet

Trước đó, nam MC nổi tiếng từng khiến cư dân mạng xôn xao vì loạt phát ngôn liên quan đến chuyện từ thiện. Cụ thể, ông xã Hari từng thẳng thừng tuyên bố nếu bắt nghệ sĩ sao kê thì sẽ không làm nữa. Mặc dù Trấn Thành chỉ có ý khẳng định những nghệ sĩ đứng ra kêu gọi từ thiện thực sự vô cùng áp lực và khó khăn song ngôn từ mà anh chàng sử dụng đã khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. 

Hiện sau khi bị bà Phương hằng và netizen công kích yêu cầu sao kê liên tục, nam danh hài chưa có động thái đáp trả nhưng đã khóa bình luận trên Facebook để tránh thị phi.

Bị đồn thổi 'trù ẻo Phi Nhung qua đời', bà Phương Hằng gay gắt: 'Đừng có quy chụp lên tôi, Phi Nhung đủ phước thì sống'

Bị đồn thổi 'trù ẻo Phi Nhung qua đời', bà Phương Hằng gay gắt: 'Đừng có quy chụp lên tôi, Phi Nhung đủ phước thì sống'

Mới đây, MXH bất ngờ chia sẻ các bài viết mang nội dung bà Phương Hằng trù ẻo Phi Nhung qua đời. Nữ đại gia đã chính thức lên tiếng về ồn ào này.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Trấn Thành Bà Phương Hằng phát trực tiếp

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