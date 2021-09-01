Sở Y tế Bình Dương nhận định về vắc xin của Sinopharm: Công dụng phòng dịch hiệu quả, người tiêm rất hài lòng

Xã hội 01/09/2021 14:21

Ông Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẳng định đặc điểm của loại vắc xin của Sinopharm - Vero Cell ngoài công dụng phòng dịch hiệu quả, quá trình tiêm chủng không gây ra biến chứng, người được tiêm rất hài lòng.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương sáng nay (1/9), TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đã chia sẻ về công tác cách ly, điều trị bệnh nhân, đặc biệt là vấn đề tiêm vắc xin cho người dân địa phương.

Cụ thể, nói về việc triển khai tiêm 1 triệu vắc xin của Sinopharm - Vero Cell, ông Chương khẳng định thực tế cho thấy, hiện nay Trung Quốc, Singgapore hầu hết người dân được miễn dịch và gần như trở lại trạng thái bình thường. Người dân nơi đây đều được tiêm loại vắc xin này.

vac xin cua Sinopharm 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo ông Chương, đặc điểm của loại vắc xin Vero Cell của Sinopharm ngoài công dụng phòng dịch hiệu quả, quá trình tiêm chủng không gây ra biến chứng, người được tiêm rất hài lòng. Đặc biệt, mũi 2 chỉ cách mũi 1 từ 3 đến 4 tuần và có công dụng nhanh.

Ông nhấn mạnh: "Trước đây, Bình Dương đã triển khai tiêm cho hơn 20.000 công dân Trung Quốc tại các doanh nghiệp bằng loại vắc xin Vero Cell và đạt kết quả tốt. Về lâu dài, việc tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng dịch cho người dân. Qua thống kê cho thấy, người được tiêm vắc xin khi trở thành F0 rất dễ trị và nguy cơ tử vong hầu như không có".

vac xin cua Sinopharm 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên cơ sở phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin với năng lực thực hiện trên 100.000 liều/ngày. Tính đến ngày 31/8, Bình Dương đã tiêm 976.473 liều vắc xin (trong đó có 933.223 người tiêm mũi 1 và 43.250 người tiêm mũi 2). Ban Quản lý phối hợp cùng với Chủ đầu tư 27 khu công nghiệp đang hoạt động tổ chức tiêm vắc xin cho công nhân đang tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp.

Nam Định: Phát hiện nhiều giáo viên mắc COVID-19, hơn 60.000 học sinh các cấp tạm thời nghỉ học kể từ ngày 1/9

Nam Định: Phát hiện nhiều giáo viên mắc COVID-19, hơn 60.000 học sinh các cấp tạm thời nghỉ học kể từ ngày 1/9

Ngay sau khi nhận được thông tin phát hiện nhiều ca mắc COVID-19, học sinh trên địa bàn huyện Hải Hậu (Nam Định) sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 1/9 đến khi có thông báo mới.

Xem thêm
Từ khóa:   vắc xin của Sinopharm vắc xin Vero Cell COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số