Sở Y tế Bình Dương nhận định về vắc xin của Sinopharm: Công dụng phòng dịch hiệu quả, người tiêm rất hài lòng

Ông Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẳng định đặc điểm của loại vắc xin của Sinopharm - Vero Cell ngoài công dụng phòng dịch hiệu quả, quá trình tiêm chủng không gây ra biến chứng, người được tiêm rất hài lòng.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương sáng nay (1/9), TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đã chia sẻ về công tác cách ly, điều trị bệnh nhân, đặc biệt là vấn đề tiêm vắc xin cho người dân địa phương.

Cụ thể, nói về việc triển khai tiêm 1 triệu vắc xin của Sinopharm - Vero Cell, ông Chương khẳng định thực tế cho thấy, hiện nay Trung Quốc, Singgapore hầu hết người dân được miễn dịch và gần như trở lại trạng thái bình thường. Người dân nơi đây đều được tiêm loại vắc xin này.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo ông Chương, đặc điểm của loại vắc xin Vero Cell của Sinopharm ngoài công dụng phòng dịch hiệu quả, quá trình tiêm chủng không gây ra biến chứng, người được tiêm rất hài lòng. Đặc biệt, mũi 2 chỉ cách mũi 1 từ 3 đến 4 tuần và có công dụng nhanh.

Ông nhấn mạnh: "Trước đây, Bình Dương đã triển khai tiêm cho hơn 20.000 công dân Trung Quốc tại các doanh nghiệp bằng loại vắc xin Vero Cell và đạt kết quả tốt. Về lâu dài, việc tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng dịch cho người dân. Qua thống kê cho thấy, người được tiêm vắc xin khi trở thành F0 rất dễ trị và nguy cơ tử vong hầu như không có".

Ảnh minh họa: Internet

Trên cơ sở phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin với năng lực thực hiện trên 100.000 liều/ngày. Tính đến ngày 31/8, Bình Dương đã tiêm 976.473 liều vắc xin (trong đó có 933.223 người tiêm mũi 1 và 43.250 người tiêm mũi 2). Ban Quản lý phối hợp cùng với Chủ đầu tư 27 khu công nghiệp đang hoạt động tổ chức tiêm vắc xin cho công nhân đang tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp.

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