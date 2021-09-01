Nam Định: Phát hiện nhiều giáo viên mắc COVID-19, hơn 60.000 học sinh các cấp tạm thời nghỉ học kể từ ngày 1/9

Ngay sau khi nhận được thông tin phát hiện nhiều ca mắc COVID-19, học sinh trên địa bàn huyện Hải Hậu (Nam Định) sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 1/9 đến khi có thông báo mới.

Dẫn tin từ VietNamNet, theo kế hoạch, hôm nay (1/9) là ngày tựu trường của học sinh các cấp (trừ lớp 1 đã tựu trường vào ngày 23/8) của tỉnh Nam Định.

Tuy nhiên, thông báo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Hải Hậu, Nam Định vào ngày 31/8 cho biết, sau khi tiến hành xét nghiệm cho đội ngũ quản lý, giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới, huyện này đã phát hiện 10 mẫu dương tính với COVID-19. Đây là các giáo viên và người ở xã Hải Hưng và thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

Ông Vũ Thế Hưng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hải Hậu cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, theo tinh thần chỉ đạo chung, học sinh trên địa bàn huyện sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 1/9 đến khi có thông báo mới.

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Hiện Trung tâm Y tế vẫn đang khẩn trương truy vết các ca F1, F2 để chuyển đi cách ly, làm xét nghiệm. Chúng tôi đang xây dựng phương án cụ thể, có thể sẽ tiến hành học online trong thời gian tới. Việc khai giảng cũng có thể sẽ không thực hiện được. Trước mắt, mọi hoạt động phải tạm dừng để chờ thông báo mới từ ban chỉ đạo.

Ông Hưng cho biết, toàn huyện Hải Hậu có hơn 60.000 học sinh các cấp. Trước đó, ngày 23/8, học sinh lớp 1 của huyện đã tựu trường.

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