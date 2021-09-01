Nam Định: Phát hiện nhiều giáo viên mắc COVID-19, hơn 60.000 học sinh các cấp tạm thời nghỉ học kể từ ngày 1/9

Xã hội 01/09/2021 11:24

Ngay sau khi nhận được thông tin phát hiện nhiều ca mắc COVID-19, học sinh trên địa bàn huyện Hải Hậu (Nam Định) sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 1/9 đến khi có thông báo mới.

Dẫn tin từ VietNamNet, theo kế hoạch, hôm nay (1/9) là ngày tựu trường của học sinh các cấp (trừ lớp 1 đã tựu trường vào ngày 23/8) của tỉnh Nam Định.

Tuy nhiên, thông báo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của  huyện Hải Hậu, Nam Định vào ngày 31/8 cho biết, sau khi tiến hành xét nghiệm cho đội ngũ quản lý, giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới, huyện này đã phát hiện 10 mẫu dương tính với COVID-19. Đây là các giáo viên và người ở xã Hải Hưng và thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

Ông Vũ Thế Hưng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hải Hậu cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, theo tinh thần chỉ đạo chung, học sinh trên địa bàn huyện sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 1/9 đến khi có thông báo mới.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện Trung tâm Y tế vẫn đang khẩn trương truy vết các ca F1, F2 để chuyển đi cách ly, làm xét nghiệm. Chúng tôi đang xây dựng phương án cụ thể, có thể sẽ tiến hành học online trong thời gian tới. Việc khai giảng cũng có thể sẽ không thực hiện được. Trước mắt, mọi hoạt động phải tạm dừng để chờ thông báo mới từ ban chỉ đạo.

Ông Hưng cho biết, toàn huyện Hải Hậu có hơn 60.000 học sinh các cấp. Trước đó, ngày 23/8, học sinh lớp 1 của huyện đã tựu trường.

Series 'SAO KÊ' của bà chủ 'chiêm bao' có thêm nhân vật mới, bị réo thẳng tên, yêu cầu 'hãy minh bạch'

Series 'SAO KÊ' của bà chủ 'chiêm bao' có thêm nhân vật mới, bị réo thẳng tên, yêu cầu 'hãy minh bạch'

Tiếp nối chuỗi những nghệ sĩ bị bà Phương Hằng réo tên sao kê, Trấn Thành là sao Việt tiếp theo sẽ xuất hiện trong livestream chiều nay của nữ đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ca mắc mới học sinh nghỉ học vì giáo viên mắc COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số