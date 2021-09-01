Do đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, học sinh ở Hà Nội và TP.HCM và nhiều địa phương tựu trường và tiến hành học theo hình thức trực tuyến.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng nay, ngày 1/9, gần 700.000 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở TP.HCM bước vào năm học mới 2021-2022. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, từ ngày 1 đến 4/9 các trường THCS, THPT chưa triển khai giảng dạy ngay mà tập trung hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp cho học sinh theo từng đối tượng; xây dựng các quy định cho việc dạy học và học tập trên Internet. Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các trường chuẩn bị nội dung, tài liệu dạy học trực tuyến và tài liệu học tập cho học sinh học tại nhà (do không thể tham gia học trên Internet); điều tra, lập danh sách học sinh có thể hoặc không thể tham gia học tập trên Internet; tìm hiểu các học sinh và gia đình đang gặp khó khăn để phối hợp các cấp, các ngành hỗ trợ...

Ông Hồ Tấn Minh, phó trưởng Phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết trong năm học mới này, các trường THCS, THPT sẽ có chương trình năm học mới với phương châm: Hướng dẫn chu đáo - Dạy học nhẹ nhàng - Lắng nghe, chia sẻ - Không tạo áp lực thực hiện chương trình - Hướng dẫn tự học, tự đào tạo và xây dựng văn hóa đọc cho học sinh. Nhiều địa phương dạy học online - Ảnh minh họa: Internet Cũng trong ngày hôm nay, hơn 2,1 triệu học sinh mầm non và phổ thông ở Hà Nội sẽ tựu trường thông qua nền tảng trực tuyến. Từ trước đó, nhiều trường học đã bắt đầu khởi động các hoạt động chào đón học sinh đầu cấp, đặc biệt là lớp 1. Ngoài các cuộc họp phụ huynh trực tuyến với từng cấp, các lớp đầu cấp được chú trọng. Nhiều trường học đã tổ chức buổi làm quen với lớp 1 có cả cha mẹ và con cùng dự. Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng chung cho toàn TP được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và trên các nền tảng trực tuyến vào 7h30 sáng 5/9. Thay vì đến trường, học sinh các cấp theo dõi lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến hoặc xem trên truyền hình. Ngày 6/9, học sinh Hà Nội bắt đầu thời gian học chính thức.

Khai giảng online - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, vào ngày 31/8, Ngày 31/8, bộ trưởng Bộ GD-ĐT có công điện chỉ đạo các sở GD-ĐT tham vấn cho UBND để quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học nếu diễn biến dịch tại địa phương còn phức tạp, dành thời gian để chống dịch, động viên giáo viên tham gia chống dịch theo phân công, chuẩn bị các điều kiện tốt để triển khai năm học khi điều kiện cho phép. Những địa phương quyết định lùi thời gian năm học muộn hơn mốc quy định trong khung thời gian năm học do Bộ GD-ĐT quy định có thể sẽ kết thúc năm học muộn hơn. Với một năm học được đề cao các giải pháp để sẵn sàng chuyển trạng thái, thích ứng với khó khăn do dịch bệnh, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh thành hỗ trợ ngành giáo dục để tìm các nguồn lực tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình khi học sinh chưa thể đến trường.

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin giảm học phí cho sinh viên năm học 2021-2022 Liên quan thông tin đang lan truyền về việc Thủ tướng đã họp với Bộ GD-ĐT và đồng ý giao Bộ GD-ĐT xây dựng phương án giảm học phí cho sinh viên, ngày 31/8, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định thông tin này là không chính xác.

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