Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin giảm học phí cho sinh viên năm học 2021-2022

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, năm học này, các trường ĐH triển khai việc thu học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 31/8, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định thông tin về việc giảm học phí cho sinh viên là không chính xác.

Căn cứ vào quy định trần học phí của Nghị định 81 tương ứng với từng năm học, thủ trưởng các cơ sở GD-ĐT chủ động quy định mức thu học phí cụ thể đối với các đơn vị, chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý.

Bộ GD-ĐT cho biết thêm theo Nghị định 81, mức trần học phí đại học năm học 2021-2022 không tăng so với năm học 2019-2020.

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Nghị định 81 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đối với các ngành đào tạo của trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bằng với năm học 2020 - 2021. Trong đó, mức học phí cao nhất là khối ngành y dược và các khối ngành sức khoẻ khác với 1,43 triệu đồng/sinh viên.

Đối với các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, học phí ngành y dược và các khối ngành sức khoẻ khác cũng là cao nhất với 5,05 triệu đồng/sinh viên.

Từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026, mức trần học phí của các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên mỗi năm tăng khoảng 200.000 đồng.

Trong khi đó, các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên có mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.

Các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học

Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ GD-ĐT quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, trường đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó.

Mức học phí này phải dựa trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.