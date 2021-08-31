Ấn Độ hỗ trợ 300 máy tạo oxy, 100 tấn oxy y tế dạng lỏng, khẳng định luôn sát cánh cùng Việt Nam đẩy lùi Covid-19

Tại TP.HCM đã diễn ra Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế bao gồm 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế dạng lỏng do Chính phủ Ấn Độ gửi tặng Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng ngày 31/8, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế bao gồm 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế dạng lỏng do Chính phủ Ấn Độ gửi tặng Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM. Về phía Ấn Độ có ông Ma-đan Mô-han Se-thi (Madan Mohan Sethi), Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM.

Ông Trần Phước Anh bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ dành cho Việt Nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Ông Trần Phước Anh cũng tin tưởng rằng số trang thiết bị y tế này sẽ góp phần thiết thực vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam hiện nay.

Buổi trao tặng vật tư hỗ trợ phòng dịch Covid-19 - Ảnh: VietNamNet

Tổng Lãnh sự Ấn Độ khẳng định Chính phủ và nhân dân Ấn Độ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong lúc khó khăn và sẽ tiếp tục hỗ trợ các trang thiết bị y tế, hợp tác nghiên cứu, trao đổi và sản xuất vắc-xin với Việt Nam.

Ông hy vọng Việt Nam nói chung, TP.HCM và các tỉnh miền Nam nói riêng sẽ sớm vượt qua đại dịch, hồi phục các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.

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