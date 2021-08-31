Chiều 31/8, Hà Nội có thêm 34 ca dương tính SARS-CoV-2, phát hiện thêm hàng chục ca mắc tại ổ dịch rất phức tạp

Hà Nội vừa ghi nhận thêm 34 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 33 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 31/8, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 34 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 5 ca tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa.

Trong số 34 ca mắc Covid-19 mới này có đến 33 ca liên quan đến ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ổ dịch này hiện đã có tổng 349 ca mắc Covid-19.

Ngoài ra, còn có 1 nữ bệnh nhân ở phường Định Công (quận Hoàng Mai) là nhân viên bán hàng, liên quan đến ổ dịch mới phát hiện tại cửa hàng tự chọn D&H phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân.

Như vậy, tính từ 18 giờ 30/8 đến 12 giờ 31/8, Hà Nội ghi nhận 74 ca mắc Covid-19 mới.

Ảnh minh họa: Internet

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.268 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.721 ca.

Phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường ở TP.HCM thông qua quét mã QR của Bộ Công an Qua việc việc khai báo y tế qua mã QR code các chốt trạm kiểm soát, Công an TP.HCM đã phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-31-8-ha-noi-co-them-34-ca-duong-tinh-sars-cov-2-phat-hien-them-hang-chuc-ca-mac-tai-o-dich-rat-phuc-tap-421633.html