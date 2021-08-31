Chiều 31/8, Hà Nội có thêm 34 ca dương tính SARS-CoV-2, phát hiện thêm hàng chục ca mắc tại ổ dịch rất phức tạp

Hà Nội vừa ghi nhận thêm 34 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 33 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.
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Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 31/8, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 34 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 5 ca tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa.
Trong số 34 ca mắc Covid-19 mới này có đến 33 ca liên quan đến ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ổ dịch này hiện đã có tổng 349 ca mắc Covid-19.
Ngoài ra, còn có 1 nữ bệnh nhân ở phường Định Công (quận Hoàng Mai) là nhân viên bán hàng, liên quan đến ổ dịch mới phát hiện tại cửa hàng tự chọn D&H phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân.
Như vậy, tính từ 18 giờ 30/8 đến 12 giờ 31/8, Hà Nội ghi nhận 74 ca mắc Covid-19 mới.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.268 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.721 ca.