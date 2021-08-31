Ngày 31/8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 123 ca mắc Covid-19, trong đó có chuỗi lây nhiễm phức tạp ở một chung cư

Xã hội 31/08/2021 17:30

Qua xét nghiệm, ngành y tế tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 tại chung cư Văn Tiến Dũng, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Ngoài ra, ngành y tế cũng ghi nhận thêm một số ca mắc liên quan chuỗi lây nhiễm này.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 31/8, ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, một chung cư trên địa bàn ghi nhận 17 ca mắc Covid-19.

Cụ thể, vào ngày 26/8, tại chung cư Văn Tiến Dũng (Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) phát hiện 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên sống ở tầng 2.

Qua xét nghiệm, ngành y tế tiếp tục phát hiện thêm 10 ca mắc Covid-19 là người thân trong gia đình của 2 bệnh nhân. Ngoài ra, ngành y tế cũng ghi nhận thêm một số ca mắc liên quan chuỗi lây nhiễm này. Ông Khoa thông tin thêm: "Đến nay đã ghi nhận tổng cộng 17 trường hợp mắc Covid-19 tại chung cư này".

Ngày 31/8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 123 ca mắc Covid-19, trong đó có chuỗi lây nhiễm phức tạp ở một chung cư - Ảnh 1
Khu chung cư phát hiện nhiều F0 - Ảnh: Internet

Theo Chủ tịch quận Cẩm Lệ, chung cư này có 7 tầng với 350 nhân khẩu. Hiện 9 hộ với 21 nhân khẩu có liên quan các ca mắc Covid-19 đã được chuyển đi cách ly tập trung.

Ông Khoa cho biết: "Toàn bộ người dân sinh sống tại chung cư đã được xét nghiệm. Ngoài ra, chung cư cũng đã được lắp camera để giám sát. Người dân được yêu cầu phải ở yên tại nhà, không qua lại nói chuyện với nhau".

Ngày 31/8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 123 ca mắc Covid-19. Trong số này có 12 trường hợp trong cộng đồng. Tính từ ngày 10/7 đến nay, TP ghi nhận 4.049 ca mắc Covid-19.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã lưu ý đến 2 vấn đề lớn mà TP cần tập trung giải quyết là việc lây nhiễm trong các ngõ, hẻm, khu chung cư và việc phát sinh các ca lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị quận Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ và các địa phương khác tập trung mọi biện pháp để khống chế ngăn chặn không để lây nhiễm trong khu dân cư. Bên cạnh siết chặt tất cả các khu cách ly tập trung để hạn chế phát sinh lây nhiễm khu vực này.

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