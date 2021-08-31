Mới sáng sớm, chú tổ trưởng ăn vận kín mít, vác loa phường, 'cưỡi siêu xe' đi 'năn nỉ' từng gia đình nhận gạo

Mới đây một đoạn clip ghi lại hình ảnh chú tổ trưởng vác chiếc loa phường để kêu gọi bà con nhận gạo với lời ẽ vô cùng thân thương đã khiến CĐM xúc động.

Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, phức tạp, tuyến đầu đang gồng mình chống dịch thì ở hậu phương, lực lượng cán bộ phường, xã, các cô bác tổ trưởng dân phố, hội phụ nữ, dân phòng..., cũng đang hàng ngày đến từng nhà thăm hỏi, động viên, phân phát lương thực, vận chuyển các nhu yếu phẩm cho bà con trong khu khố.

Hình ảnh những cán bộ phường tay xách, nách mang nhu yếu phẩm, tận tình hỏi han các hộ gia đình trong khu phố khiến ai cũng ấm lòng và hết lòng trân trọng. Mới đây, một đoạn clip được cư dân mạng gọi vui về "tổ trưởng dân phố nhà người ta" được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH.

Trong đoạn clip, mới sáng sớm, chú tổ trưởng này đã vác chiếc loa phường để kêu gọi bà con nhận gạo. Dáng người nhỏ, gầy gầy lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ xanh. Điều khiến người xem phải bật cười chính là con "siêu xe" 2 bánh giữ thăng bằng, cứ thế bon bon lách vào từng con ngõ nhỏ, lanh lảnh cất giọng.

Chú tổ trưởng ăn vận kít mít, cưỡi siêu xe - Ảnh cắt từ clip

"Thông báo, thông báo! Bà con mình ai thiếu gạo ăn xin hãy đăng ký, gửi danh sách chúng tôi sẽ cung cấp cho bà con mình ơi. Ai chưa nhận được sự hỗ trợ, hộ nào khó khăn cần sự hỗ trợ, đăng ký danh sách gửi về ban quản trị chung cư nha bà con ơi". Giọng nói phát ra từ chiếc loa nghe vô cùng chân thành và trìu mến. Sợ mọi người chưa nghe thấy, cứ vài giây, chú tổ trưởng lại lặp lại câu nói: "Xin hãy đăng ký, gửi về trụ sở phường, chính quyền cung cấp gạo cho bà con mình ăn nha".

Một người, một xe, một loa đi khắp khu phố - Ảnh cắt từ clip

Sự nhiệt tình của người đàn ông đã thu hút cái nhìn chú ý của những người dân trong khu phố. Không chỉ bởi hình ảnh cưỡi xe vác loa thú vị mà còn bởi lời phát ra từ chiếc loa nghe sao mà thân thương, ấm áp đến lạ. Sự nhiệt tình của chú tổ trưởng là điều đáng quý, đáng trân trọng giữa những ngày chống dịch "nước sôi lửa bỏng".

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