Mới sáng sớm, chú tổ trưởng ăn vận kín mít, vác loa phường, 'cưỡi siêu xe' đi 'năn nỉ' từng gia đình nhận gạo

Xã hội 31/08/2021 14:11

Mới đây một đoạn clip ghi lại hình ảnh chú tổ trưởng vác chiếc loa phường để kêu gọi bà con nhận gạo với lời ẽ vô cùng thân thương đã khiến CĐM xúc động.

Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, phức tạp, tuyến đầu đang gồng mình chống dịch thì ở hậu phương, lực lượng cán bộ phường, xã, các cô bác tổ trưởng dân phố, hội phụ nữ, dân phòng..., cũng đang hàng ngày đến từng nhà thăm hỏi, động viên, phân phát lương thực, vận chuyển các nhu yếu phẩm cho bà con trong khu khố.

Hình ảnh những cán bộ phường tay xách, nách mang nhu yếu phẩm, tận tình hỏi han các hộ gia đình trong khu phố khiến ai cũng ấm lòng và hết lòng trân trọng. Mới đây, một đoạn clip được cư dân mạng gọi vui về "tổ trưởng dân phố nhà người ta" được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH. 

Trong đoạn clip, mới sáng sớm, chú tổ trưởng này đã vác chiếc loa phường để kêu gọi bà con nhận gạo. Dáng người nhỏ, gầy gầy lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ xanh. Điều khiến người xem phải bật cười chính là con "siêu xe" 2 bánh giữ thăng bằng, cứ thế bon bon lách vào từng con ngõ nhỏ, lanh lảnh cất giọng.

chu to truong 1
Chú tổ trưởng ăn vận kít mít, cưỡi siêu xe - Ảnh cắt từ clip

"Thông báo, thông báo! Bà con mình ai thiếu gạo ăn xin hãy đăng ký, gửi danh sách chúng tôi sẽ cung cấp cho bà con mình ơi. Ai chưa nhận được sự hỗ trợ, hộ nào khó khăn cần sự hỗ trợ, đăng ký danh sách gửi về ban quản trị chung cư nha bà con ơi". Giọng nói phát ra từ chiếc loa nghe vô cùng chân thành và trìu mến. Sợ mọi người chưa nghe thấy, cứ vài giây, chú tổ trưởng lại lặp lại câu nói: "Xin hãy đăng ký, gửi về trụ sở phường, chính quyền cung cấp gạo cho bà con mình ăn nha".

chu to truong 2
Một người, một xe, một loa đi khắp khu phố - Ảnh cắt từ clip

Sự nhiệt tình của người đàn ông đã thu hút cái nhìn chú ý của những người dân trong khu phố. Không chỉ bởi hình ảnh cưỡi xe vác loa thú vị mà còn bởi lời phát ra từ chiếc loa nghe sao mà thân thương, ấm áp đến lạ. Sự nhiệt tình của chú tổ trưởng là điều đáng quý, đáng trân trọng giữa những ngày chống dịch "nước sôi lửa bỏng". 

Xác định nguyên nhân hai trường hợp ở Lâm Đồng tử vong sau khi tiêm vắc xin COVID-19 Moderna

Xác định nguyên nhân hai trường hợp ở Lâm Đồng tử vong sau khi tiêm vắc xin COVID-19 Moderna

Cả 2 ca bệnh ở Lâm Đồng đều tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19, không có biểu hiện mẩn ngứa, nổi mề đay, khó thở, sốc phản vệ... ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện phản ứng sau tiêm chủng trong 24 giờ giờ đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   chú tổ trưởng phát gạo từ thiện Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số