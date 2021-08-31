Thiếu nữ nhảy từ cầu Nhật Tân xuống sông Hồng mặc dù, nhiều người động viên, khuyên can.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 31/8, lãnh đạo Công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ, đồng thời phối hợp với gia đình giải quyết về vụ việc thiếu nữ nhảy từ cầu Nhật Tân xuống dưới sông Hồng vào tối 30/8.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 30/8, Công an phường Phú Thượng nhận được tin báo của người dân về việc có cô gái rất trẻ bên ngoài lan can cầu Nhật Tân theo hướng Võ Chí Công đi huyện Đông Anh (Hà Nội). Mặc dù, nhiều người động viên, khuyên can nhưng cô gái này đã thả rơi tự do từ trên cầu Nhật Tân xuống sông Hồng.

Cô gái trẻ nhảy cầu Nhật Tân khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh cắt từ clip

Nhận được thông tin, Công an phường Phú Thượng và lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm kiếm cứu nạn. May mắn, ngay sau khi rơi tự do từ trên cao xuống, cô gái đã tự bơi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Tối cùng ngày, Cơ quan Công an đã làm việc với Bệnh viện Tim (Hà Nội) nơi cô gái được đưa vào cấp cứu để xác định, hỗ trợ người bị nạn. Ban đầu xác định thiếu nữ này tên L.T.H. (SN 2006, quê quán huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hiện tạm trú tại quận Cầu Giấy).

Theo các bác sĩ, nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, kíp cấp cứu đã chụp chiếu nhưng chưa phát hiện bị chấn thương trên thân thể. Tuy nhiên, sau khi người này phục hồi đã đề xuất chuyển xuống Bệnh viện E (Hà Nội) để tiếp tục điều trị theo dõi.

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