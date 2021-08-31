Người đàn ông say 'quắc cần câu' nghi 'ngáo đá', hung hăng túm tóc cán bộ trực chốt ở Hà Nội để đòi lại xe máy

Xã hội 31/08/2021 11:39

Nhận thấy đối tượng Ninh Văn Đức không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu bia và “ngáo đá”, tổ công tác đã yêu cầu Đức đeo khẩu trang và kiểm tra giấy tờ đi đường của người này.

Theo thông tin từ VOV, ngày 31/8, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Ninh Văn Đức (SN 1985, trú tại tổ 2 phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 28/8/2021, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của Công an phường Nguyễn Trung Trực phát hiện 1 xe máy Honda Blade không có BKS để dưới lòng đường tại ngã 3 Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Yên Phụ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa xe về trụ sở công an phường để xác minh, làm rõ.

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Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Khoảng 0h20 ngày 29/8/2021, Ninh Văn Đức ra chốt hỏi về chiếc xe máy trên. Nhận thấy Đức không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu bia và “ngáo đá”, tổ công tác đã yêu cầu Đức đeo khẩu trang và kiểm tra giấy tờ đi đường của người này.

Mặc dù, đã được giải thích về việc tạm giữ xe và chấp hành quy định về phòng, chống dịch nhưng Đức vẫn tiếp tục lăng mạ và túm tóc cán bộ tự quản đang làm nhiệm vụ cùng tổ công tác để đòi lại xe máy.

Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở công an phường để làm rõ. Kết quả test nhanh cho thấy Đức dương tính với ma túy.

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