Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 giữa người và vật nuôi, F0 không nên tiếp xúc với 'thú cưng' trong nhà

Cụ thể, Bộ Y tế cảnh báo người mắc COVID-19 và người cùng nhà đều không nên tiếp xúc với vật nuôi, cũng không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình. Bởi có bằng chứng cho việc COVID-19 có thể lây sang vật nuôi.

Theo Bộ Y tế, các động vật từng được ghi nhận mắc COVID-19 bao gồm chó, mèo, chồn hương, một số loại thú trong khu bảo tồn như rái cá, linh trưởng. Ngoài ra, nhiều bang tại Mỹ cũng phát hiện hươu đuôi trắng nhiễm virus trên.

Bộ Y tế cảnh báo: "Theo CDC Mỹ, đến nay, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ động vật là thấp. Tuy nhiên, con người có thể truyền virus trên sang động vật, đặc biệt là khi tiếp xúc gần. Thế giới cũng đã ghi nhận các báo cáo về vật nuôi hoặc động vật nói chung mắc COVID-19. Hầu hết các con vật nhiễm bệnh sau khi ở gần chủ, người chăm sóc nhiễm SARS-CoV-2".

Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu để tìm hiểu cách virus ảnh hưởng đến các loài động vật khác nhau. Những nghiên cứu này thường có quy mô nhỏ, không cho thấy liệu động vật có nguy cơ truyền bệnh ngược lại cho con người hay không. Nghiên cứu cho thấy nhiều loài động vật có vú, bao gồm chó, mèo, chuột đồng, dơi ăn quả... có thể nhiễm virus.

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Cũng trong nội dung hướng dẫn trên, Bộ Y tế cũng nhắc lại những nguyên tắc cơ bản khi F0 cách ly điều trị tại nhà. Theo đó, người nhiễm được bố trí phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng. Nếu không có phòng riêng, gia đình cần đánh dấu không gian riêng cho người nhiễm và luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

"Không dùng chung bát đĩa, ly uống nước, bộ dụng cụ ăn, khăn tắm hoặc bộ đồ giường với những người khác trong nhà. Bảo đảm nhà ở thông thoáng. Tuyệt đối không di chuyển ra khỏi khu vực cách ly", Bộ Y tế khuyến cáo.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước trong tối thiểu 30 giây hoặc dung dịch rửa tay khô có chứa cồn ở nồng độ tối thiểu 60% trong ít nhất 15 giây. Thời điểm rửa tay là trước và sau khi nấu ăn; trước và sau khi ăn uống; sau khi ho, hắt hơi, xì mũi; sau khi chạm vào các vật dụng, bề mặt; sau khi đi vệ sinh; sau khi thu dọn rác thải.

Ngoài ra Bộ Y tế cũng đề nghị: "Luôn mở cửa sổ, cửa lối đi khi có thể nhằm không khí luôn được thay đổi. Không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm với các phòng khác. Không để luồng khí thổi từ phòng người nhiễm vào không gian chung. Sử dụng quạt, máy lọc không khí".