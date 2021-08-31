Sau '5 lần, 7 lượt' chai lì đưa con gái đi dạo phố, 'chị đại Quận 4' đã bị công an 'mời' về phường 'uống trà' làm việc, màn áp giải gây náo loạn cả con hẻm

Xã hội 31/08/2021 21:10

Sau 5 lần 7 lượt không đeo khẩu trang, không tuân thủ giãn cách, đưa con gái đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, sáng 31/8, "chị đại quận 4" đã chính thức bị lực lượng chức năng xử lý mạnh tay.

Sau 5 lần 7 lượt không đeo khẩu trang, không tuân thủ giãn cách, đưa con gái đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, sáng 31/8, "chị đại quận 4" đã chính thức bị lực lượng chức năng xử lý mạnh tay.

Cụ thể, trong đoạn clip ghi vào sáng 31/8, "chị đại" tiếp tục xuống phố cùng con gái. Với style không đổi, lần này chị có đeo khẩu trang nhưng hời hợt "nửa kín nửa hở". 

Khi vừa đi qua chốt, người phụ nữ này ngay lập tức bị tổ công tác giữ lại. Với thái độ cự cãi và khó chịu, chị đại tiếp tục giữ vững "phong thái" cương quyết không hợp tác. Tuy nhiên sau một hồi đôi co với tổ công tác kiểm dịch, 3 chiến sĩ công an đã phải cưỡng chế, áp tải chị lên xe máy, đưa về phường. Lúc này, cả con hẻm nhỏ được dịp náo động khi người phụ nữ này bắt đầu la hét, vùng vẫy tỏ vẻ không khuất phục. 

Âm thanh cự cãi của chị đã thu hút nhiều người sinh sống xung quanh, đoạn clip cũng được một người dân gần đó quay lại và đăng tải lên MXH. 

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Chị đại phản ứng vô cùng gay gắt - Ảnh cắt từ clip

Trước đóm người phụ nữ này thường xuyên đi lại ngông nghênh giữa đường phố Sài Gòn bất kể là đang giãn cách xã hội. Điều đáng nói là lần nào chị cũng vi phạm quy định phòng chống dịch khi không mang khẩu trang, nếu có cũng rất hời hợt, đeo lấy lệ. Sau nhiều lần khiến CĐM phẫn nộ, lần này nhiều người hy vọng sau khi bị xử lý nghiêm, người phụ nữ này sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa.

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