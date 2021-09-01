Bác sĩ Trương Hữu Khanh bàn về 'COVID-19 và thú cưng': 'Nước sông không phạm nước giếng'

Liên quan đến vấn đề lây nhiễm COVID-19 giữa người và vật nuôi, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã có những chia sẻ hữu ích trên trang cá nhân.

Theo CDC Mỹ, đến nay, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ động vật là thấp. Tuy nhiên, con người có thể truyền virus trên sang động vật, đặc biệt là khi tiếp xúc gần. Thế giới cũng đã ghi nhận các báo cáo về vật nuôi hoặc động vật nói chung mắc COVID-19. Hầu hết các con vật nhiễm bệnh sau khi ở gần chủ, người chăm sóc nhiễm SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu để tìm hiểu cách virus ảnh hưởng đến các loài động vật khác nhau. Những nghiên cứu này thường có quy mô nhỏ, không cho thấy liệu động vật có nguy cơ truyền bệnh ngược lại cho con người hay không. Nghiên cứu cho thấy nhiều loài động vật có vú, bao gồm chó, mèo, chuột đồng, dơi ăn quả... có thể nhiễm virus.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có nuôi thú cưng đã vô cùng lo lắng và hoang mang trước thông tin cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm đối với vật nuôi. Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã có những chia sẻ hữu ích trên trang cá nhân.

Cụ thể, theo báo sĩ, loại virus gây ra dịch Covid-19 trên con người và động vật là hoàn toàn khác nhau - "nước sông không phạm nước giếng". Trong đó, con người thường chỉ bị bệnh do human coronavirus. Còn con vật bị bệnh do animal coronavirus. Hiện tại, có 4 chủng virus cũ và 3 chủng mới có thể gây bệnh cho con người. Còn đối với con vật, thì số lượng này nhiều hơn, động vật càng hoang dã, nguy cơ nhiễm bệnh càng lớn.

Bài đăng của bác sĩ Khanh - Ảnh chụp màn hình

Bác sĩ nhấn mạnh virus gây Covid-19 ở người và động vật không lây nhiễm qua lại. Nhưng do người tiếp xúc quá nhiều động vật hoang dã hay một F0 trực tiếp ôm hôn, khạc nhổ… vào lông, da, tóc móng thú cưng rồi người khác chạm vào, ve vuốt, tiếp xúc trực tiếp thì nguy cơ mắc Covid-19 là chắc chắn.

Theo như phân tích của bác sĩ Khanh thì tác nhân gây ra sự lây nhiễm Covid-19 từ người sang người cũng có thể đến từ việc phát tán virus trên động vật, chứ không phải lây nhiễm trực tiếp từ động vật.

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