Chiều 1/9, Đà Nẵng ghi nhận thêm 55 ca mắc COVID-19, 3 ca ngoài cộng đồng thông qua lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 55 ca mắc Covid-19. Trong đó có 26 ca đã cách ly tập trung, 15 ca cách ly tạm thời, 11 ca trong khu phong tỏa.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 1/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 55 ca mắc Covid-19. Trong đó có 26 ca đã cách ly tập trung, 15 ca cách ly tạm thời, 11 ca trong khu phong tỏa.

3 ca còn lại phát hiện ngoài cộng đồng qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình. Trong đó 1 ca ở K408 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận - quận Hải Châu; 1 ca ở đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh - quận Liên Chiểu và 1 ca ở K424 Ông Ích Khiêm, phường Vĩnh Trung - quận Thanh Khê. Cả 3 trường hợp này đều chưa rõ nguồn lây.

Ảnh minh họa: Internet

Chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 30 ca, trong đó có 20 F1, 7 trường hợp trong khu phong tỏa và 3 ca là đối tượng hoàn thành cách ly

Phân theo khu vực, quận Hải Châu ghi nhận 13 ca, quận Thanh Khê 14 ca, quận Cẩm Lệ 17 ca, quận Sơn Trà 1 ca, quận Ngũ Hành Sơn 2 ca, quận Liên Chiểu 7 ca, huyện Hòa Vang 1 ca.

Tính đến hiện tại, toàn TP.Đà Nẵng có 12 xã, phường trong 14 ngày liên tục không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng gồm: Phường Nam Dương, Phước Ninh - quận Hải Châu; các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Phước, Hòa Tiến - huyện Hòa Vang; phường Hòa Khánh Nam - quận Liên Chiểu; các phường Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, An Hải Bắc - quận Sơn Trà và phường Khuê Mỹ - quận Ngũ Hành Sơn. Như vậy, so với hôm qua 31/8 thì hôm nay số ca đã giảm hơn 50%, từ 123 ca xuống còn 55 ca.

Tính từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng có 4.104 ca mắc Covid-19, đang điều trị cho 2.176 ca.

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