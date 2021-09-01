'Chị đại quận 4' cự cãi với hàng xóm cực căng, một người đàn ông bức xúc còn xách ghế đòi 'xanh chín' tới cùng

Xã hội 01/09/2021 22:18

Sau khi từ cơ quan công an về nhà, chị đại quận 4 còn tiếp tục gây rối trật tự tại khu vực mình sinh sống. Không rõ về vấn đề gì mà chị xảy ra xích mích dẫn đến lời qua tiếng lại rất gay gắt với hàng xóm.

Sau 5 lần 7 lượt không đeo khẩu trang, không tuân thủ giãn cách, đưa con gái đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, sáng 31/8, "chị đại quận 4" N.T.N. đã chính thức bị lực lượng chức năng xử lý mạnh tay.

Trong đoạn clip ghi vào sáng 31/8, "chị đại" tiếp tục xuống phố cùng con gái. Với style không đổi, lần này chị có đeo khẩu trang nhưng hời hợt "nửa kín nửa hở". Khi vừa đi qua chốt, người phụ nữ này ngay lập tức bị tổ công tác giữ lại. Với thái độ cự cãi và khó chịu, chị đại tiếp tục giữ vững "phong thái" cương quyết không hợp tác. Tuy nhiên sau một hồi đôi co với tổ công tác kiểm dịch, 3 chiến sĩ công an đã phải cưỡng chế, áp tải chị lên xe máy, đưa về phường. Lúc này, cả con hẻm nhỏ được dịp náo động khi người phụ nữ này bắt đầu la hét, vùng vẫy tỏ vẻ không khuất phục. 

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Chị N. bị cơ quan công an đưa lên phường làm việc - Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ này vẫn quyết không đeo khẩu trang dù đã được phát đến 2 cái. Không những thế còn có thái độ khó chịu và "lý sự cùn" với lực lượng chức năng.

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Chị N.T.N. tại cơ quan công an - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được "thả" về nhà, chị này còn tiếp tục gây rối trật tự tại khu vực mình sinh sống. Không rõ về vấn đề gì mà "chị đại" xảy ra xích mích dẫn đến lời qua tiếng lại rất gay gắt với hàng xóm. Thậm chí một người đàn ông bức xúc còn xách ghế phang xuống đất tỏ thái độ bực bội.

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Người hàng xóm tức tối phang chiếc ghế xuống đất - Ảnh: Internet

Vụ việc căng thẳng khiến mẹ của người phụ nữ này phải đứng ra xin lỗi thay con, xoa dịu những bà con xung quanh. Dù vậy, "chị đại" vẫn đứng từ nhà vọng ra, chửi như "hát hay" với hàng xóm của mình. 

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Chị đại đứng trong nhà chửi ra ngoài ngõ - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên chị gây xôn xao dư luận về việc bất chấp quy định giãn cách để đi ra đường và cự cãi lực lượng chức năng cũng như hàng xóm. Trước đó, công an quận 4 cho biết, người phụ nữ này có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm. Tuy nhiên, sau nhiều lần vi phạm, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng vào diện quản lý theo quy định, nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.

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