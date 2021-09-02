Đồng Nai vượt mốc 25.000 ca nhiễm COVID-19, phát hiện ổ dịch mới ở Trại giam B5 với nhiều phạm nhân dương tính

Tính đến sáng 2/9, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 822 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 584 ca trong khu cách ly và 233 ca trong khu phong tỏa, thêm 172 ca khỏi bệnh, 3 trường hợp tử vong.

Theo thông tin từ Người Lao Động, Sở Y tế Đồng Nai cho biết tính đến sáng nay 2/9, toàn tỉnh ghi nhận thêm 822 ca dương tính, trong đó có 5 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 584 ca trong khu cách ly và 233 ca trong khu phong tỏa, thêm 172 ca khỏi bệnh, 3 trường hợp tử vong.

Số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tại TP.Biên Hòa với 381 ca, trong đó có 283 ca trong khu cách ly; 94 ca trong khu phong tỏa, tập trung. Cụ thể, phường Tam Phước 100, Bửu Hoà 35, Long Bình 44, Hóa An 19…

Huyện Nhơn Trạch có 372 ca, trong đó 304 ca trong khu cách ly; còn lại trong khu phong tỏa: xã Phú Hội 68, Phước Thiền 240, Đại Phước 17…

Ngoài ra, huyện Vĩnh Cửu có 26 ca, 20 ca trong khu phong tỏa xã Thiện Tân; huyện Trảng Bom 26 ca, tập trung ở khu cách ly và các khu phong tỏa xã Hố Nai 3; huyện Định Quán 7 ca; huyện Long Thành và Xuân Lộc, mỗi nơi 1 ca.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Sở Y tế, ổ dịch mới tại Trại giam B5 thuộc phường Tân Hiệp, Biên Hòa hiện đã ghi nhận 21 phạm nhân dương tính; ngoài ra, ghi nhận 2 trường hợp là nhân viên khu cách ly tại TP.Biên Hòa và 2 trường hợp tình nguyện viên y tế từ tỉnh Lào Cai hỗ trợ bị nhiễm bệnh.

Hiện toàn tỉnh còn 888 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả khẳng định bằng phương pháp Realtime RT-PCR, bao gồm: Biên Hòa 376, Vĩnh Cửu 291, Nhơn Trạch 146, Trảng Bom 69, Định Quán 5, Cẩm Mỹ 1.

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