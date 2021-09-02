Sáng ngày 2/9, ông Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết khuya ngày 1/9, huyện nhận được thông báo có thêm 9 ca mắc Covid-19, tất cả đều ngụ ở tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng ngày 2/9, ông Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết khuya ngày 1/9, huyện nhận được thông báo có thêm 9 ca mắc Covid-19, tất cả đều ngụ ở tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn.

Theo ông Dậu, tất cả những ca mắc Covid-19 đều được ghi nhận trong ngày 1/9 và đều liên quan tới đám tang tại gia đình bà H. (ngụ tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn).

Như vậy, tính đến thời điểm này, chùm ca mắc Covid-19 liên quan tới đám tang ở huyện Nga Sơn đã ghi nhận tổng cộng có 20 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, ngày 30/8 ghi nhận 3 ca; ngày 31/8 ghi nhận 8 ca và ngày 1/9 là 9 ca.

Trước đó, từ ngày 30 và 31/8 trên địa bàn huyện Nga Sơn liên tiếp xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, xuất phát từ tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn, nguồn lây từ ca bệnh Đ.T.H. (SN 1960) đi chăm sóc chồng tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Người chồng đã mất và gia đình có tổ chức đám tang vào ngày 26/8.

Kết quả truy vết, tìm kiếm từ ngày 30/8 đến 10 giờ ngày 1/9, ngành y tế ghi nhận được 175 trường hợp F1; hơn 1.000 F2 và 556 F3.

Ảnh minh họa: Internet

Trước nguy cơ lây nhiễm cao từ chùm ca mắc Covid-19 này, CDC tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng hỗ trợ cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nga Sơn thực hiện test nhanh kháng nguyên sàng lọc cho người dân tiểu khu Long Khang, Thắng Thịnh, Trung Bắc, Công ty Hing lung và những người liên quan có yếu tố nguy cơ hơn 5.000 mẫu; lấy mẫu xét nghiệm RT- PCR cho 1.257 trường hợp. Đến nay đã ghi nhận 20 ca dương tính SARS-CoV-2.

Hiện huyện Nga Sơn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ toàn huyện trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/9.

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