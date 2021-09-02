Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đưa ra hai lý do chính khiến số ca mắc COVID-19 tăng cao trong những ngày gần đây

Xã hội 02/09/2021 19:14

Nói về lý do khiến số ca mắc COVId-19 tăng cao trong 2 ngày gần đây, TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đưa ra hai lý do chính.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 2/9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ đợt dịch thứ tư đến nay địa phương ghi nhận 114.788 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 900 ca tử vong và hơn 63.000 bệnh nhân xuất viện về nhà. Dịch bệnh bùng phát mạnh nhất ở Bình Dương bắt đầu từ cuối tháng 7 đến nay. Trong tháng 8, ca mắc COVID-19 ở Bình Dương hầu hết đều 4 con số mỗi ngày, có hôm đỉnh điểm đến 6.050 ca (30/8).

Nói về lý do khiến số ca mắc tăng cao trong 2 ngày gần đây, TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đưa ra hai lý do chính.

Ông Chương cho biết: "Hầu hết ca mắc tập trung ở các khu nhà trọ, nơi tập trung đông người. Người ở một khu trọ nhưng lại làm việc ở rất nhiều công ty, xí nghiệp. Do đó, khi một người trở thành F0, đến khi có triệu chứng thì những người khác cũng trở thành F0. Đặc thù các khu trọ công nhân đều cũ, sinh hoạt trong môi trường hẹp nên dễ lây chéo". 

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Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, số ca mắc COVID-19 ghi nhận cao trong thời gian qua đều tập trung ở những nơi có đông công nhân lao động, cụ thể là thị xã Tân Uyên, TP.Thuận An, TP.Dĩ An và thị xã Bến Cát. Trong đó, tập trung nhiều ở các “vùng đỏ” đã được khoanh vùng xét nghiệm sàng lọc.

"Dịch lây lan nhanh do con người di chuyển nhiều, do đó việc áp dụng biện pháp siết chặt giãn cách là điều cần thiết. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt dịch bệnh, ngoài nỗ lực của ngành chức năng cần có sự chia sẻ, đồng lòng và ý thức chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch từ người dân", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao.

 

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