Bó tay với 'chị đại' Cần Thơ, đòi rủ chồng 'xanh chín' với công an, cương quyết không đeo khẩu trang vì 'miệng thơm'

Xã hội 02/09/2021 19:46

Mới đây, xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ lớn tuổi không đeo khẩu trang khi ra đường vì lý do "miệng thơm", bị nhắc nhở liền có thái độ bực tức, chửi bới ầm ĩ khiến cư dân mạng bức xúc.

Đợt dịch thứ 4 diễn ra căng thẳng và gay gắt hơn khi xuất hiện nhiều biến chủng phức tạp, nguy hiểm. Bộ Y tế đã yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K và nhiều biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên vẫn còn không ít trường hợp chống đối, thậm chí thách thức cả công an.

Mới đây, xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ lớn tuổi không đeo khẩu trang khi ra đường, bị nhắc nhở liền có thái độ bực tức, chửi bới ầm ĩ khiến cư dân mạng bức xúc.

khong deo khau trang 1
Người này không đeo khẩu trang và liên tục chửi bới - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, người này chỉ thẳng tay vào mặt lực lượng chức năng nói miệng mình không "thối" nên không việc gì phải đeo khẩu trang hết. Người phụ nữ cự cãi: "Tôi nói là anh thối, là covid hiểu không? Còn tôi không thối nên không đeo".

Màn trình bày lý do của người phụ nữ khiến lực lượng công an ngao ngán. Khi được hỏi địa chỉ nhà, "chị đại miệng thơm" cũng dõng dạc không kém, nói ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

khong deo khau trang 2
Người phụ nữ quay đi và vẫn luôn miệng chửi bới - Ảnh cắt từ clip

Trước thái độ của người vi phạm, một cán bộ kiểm dịch vẫn cố gắng giữ bình tĩnh yêu cầu vào bên trong làm việc. Tuy nhiên người này không chịu còn gay gắt nói: "Không! Tôi muốn đi". Đối tượng còn nhắc đi nhắc lại việc sẽ dẫn chồng xuống "xử lý" rồi bất ngờ quay đầu đi thẳng về.

Tuy nhiên, đến tối lại xuất hiện thêm một đoạn clip nữa ghi lại cảnh người này bị công an cưỡng chế, đưa đi xử lý nghiêm theo quy định. Đang nói, tới lúc này người phụ nữ miệng vẫn lẩm bẩm chửi bới.

khong deo khau trang 3
Chị đại nhận cái kết đắng - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đã thu hút rất nhiều người xem và thể hiện thái độ rất gay gắt khi chứng kiến người phụ nữ hống hách và phách lối này. Phần lớn bình luận đều cho rằng phải xử nghiêm những trường hợp như này.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đưa ra hai lý do chính khiến số ca mắc COVID-19 tăng cao trong những ngày gần đây

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đưa ra hai lý do chính khiến số ca mắc COVID-19 tăng cao trong những ngày gần đây

Nói về lý do khiến số ca mắc COVId-19 tăng cao trong 2 ngày gần đây, TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đưa ra hai lý do chính.

Xem thêm
Từ khóa:   không đeo khẩu trang người phụ nữ miệng thơm chống đối csgt

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số