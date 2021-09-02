Bó tay với 'chị đại' Cần Thơ, đòi rủ chồng 'xanh chín' với công an, cương quyết không đeo khẩu trang vì 'miệng thơm'

Mới đây, xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ lớn tuổi không đeo khẩu trang khi ra đường vì lý do "miệng thơm", bị nhắc nhở liền có thái độ bực tức, chửi bới ầm ĩ khiến cư dân mạng bức xúc.

Đợt dịch thứ 4 diễn ra căng thẳng và gay gắt hơn khi xuất hiện nhiều biến chủng phức tạp, nguy hiểm. Bộ Y tế đã yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K và nhiều biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên vẫn còn không ít trường hợp chống đối, thậm chí thách thức cả công an.

Mới đây, xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ lớn tuổi không đeo khẩu trang khi ra đường, bị nhắc nhở liền có thái độ bực tức, chửi bới ầm ĩ khiến cư dân mạng bức xúc.

Người này không đeo khẩu trang và liên tục chửi bới - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, người này chỉ thẳng tay vào mặt lực lượng chức năng nói miệng mình không "thối" nên không việc gì phải đeo khẩu trang hết. Người phụ nữ cự cãi: "Tôi nói là anh thối, là covid hiểu không? Còn tôi không thối nên không đeo".

Màn trình bày lý do của người phụ nữ khiến lực lượng công an ngao ngán. Khi được hỏi địa chỉ nhà, "chị đại miệng thơm" cũng dõng dạc không kém, nói ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Người phụ nữ quay đi và vẫn luôn miệng chửi bới - Ảnh cắt từ clip

Trước thái độ của người vi phạm, một cán bộ kiểm dịch vẫn cố gắng giữ bình tĩnh yêu cầu vào bên trong làm việc. Tuy nhiên người này không chịu còn gay gắt nói: "Không! Tôi muốn đi". Đối tượng còn nhắc đi nhắc lại việc sẽ dẫn chồng xuống "xử lý" rồi bất ngờ quay đầu đi thẳng về.

Tuy nhiên, đến tối lại xuất hiện thêm một đoạn clip nữa ghi lại cảnh người này bị công an cưỡng chế, đưa đi xử lý nghiêm theo quy định. Đang nói, tới lúc này người phụ nữ miệng vẫn lẩm bẩm chửi bới.

Chị đại nhận cái kết đắng - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đã thu hút rất nhiều người xem và thể hiện thái độ rất gay gắt khi chứng kiến người phụ nữ hống hách và phách lối này. Phần lớn bình luận đều cho rằng phải xử nghiêm những trường hợp như này.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đưa ra hai lý do chính khiến số ca mắc COVID-19 tăng cao trong những ngày gần đây Nói về lý do khiến số ca mắc COVId-19 tăng cao trong 2 ngày gần đây, TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đưa ra hai lý do chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-tay-voi-chi-dai-can-tho-doi-ru-chong-xanh-chin-voi-cong-an-cuong-quyet-khong-deo-khau-trang-vi-mieng-thom-422097.html