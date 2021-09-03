Hà Nội: Phát hiện ca mắc trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây là người bán hàng online

Sáng 3/9, TP.Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 3/9, TP.Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa.

Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (6), Đống Đa (3), Đông Anh (2), Tây Hồ (1), Nam Từ Liêm (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (1), chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (12).

Ảnh minh họa: Internet

Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng có 1 bệnh nhân là N.T.T.M. (nữ, SN 1990), địa chỉ: An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ. Bệnh nhân bán hàng online, ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng. Ngày 1/9, khai báo với trung tâm y tế được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 2/9.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có 12 ca, trong đó đáng chú ý có 6 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ổ dịch này hiện đã có 399 bệnh nhân.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.379 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.554 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.825 ca.

Sau 21 ngày cách ly tập trung xét nhiệm âm tính, người đàn ông ở Hà Tĩnh cách ly tại nhà phát hiện mắc COVID-19 Sau 21 ngày cách ly tập trung và xét nhiệm âm tính, anh T.VH. được về cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Tiếp đó xét nghiệm bằng RT-PCR anh H. và hai người trong gia đình dương tính với COVID-19.

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