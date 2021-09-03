Hà Nội: Phát hiện ca mắc trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây là người bán hàng online

Sáng 3/9, TP.Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa.
- Biết bố ruột không đủ điều kiện 'thông chốt', con trai 'giấu nhẹm' vào thùng phuy chở hải sản để qua mắt lực lượng chức năng
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hỗ trợ gần 1.000 xe điện để bộ đội “tiếp sức” bà con vùng dịch TPHCM
Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 3/9, TP.Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa.
Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (6), Đống Đa (3), Đông Anh (2), Tây Hồ (1), Nam Từ Liêm (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (1), chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (12).
Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng có 1 bệnh nhân là N.T.T.M. (nữ, SN 1990), địa chỉ: An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ. Bệnh nhân bán hàng online, ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng. Ngày 1/9, khai báo với trung tâm y tế được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 2/9.
Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có 12 ca, trong đó đáng chú ý có 6 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ổ dịch này hiện đã có 399 bệnh nhân.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.379 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.554 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.825 ca.