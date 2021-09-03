Phụ huynh lo ngại làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ nhiễm bệnh khi đi học trở lại?

Xã hội 03/09/2021 09:04

Nhiều phụ huynh lo ngại về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trong trường hợp mở cửa trở lại các trường học khi dịch COVID-19 vẫn còn căng thẳng. Dưới đây là 5 cách giúp bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ nhiễm bệnh khi đi học trở lại.

Việc học trực tiếp mang lại nhiều lợi ích, song đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp về việc làm thế nào để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em khi đi học trở lại.

Mới đây, một bài viết trên The Conversation đã chỉ ra những biện pháp để giữ an toàn cho trẻ khi đi học trở lại.

Tiêm ngừa cho người lớn

Một vụ bùng phát dịch bệnh đã xảy ra ở một trường tiểu học ở bang California (Mỹ) khi một giáo viên dạy tại đây không được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hầu hết những đứa trẻ bị nhiễm bệnh đều đã cách xa giáo viên hơn 2 m - điều này cho thấy rằng quy tắc cách xa 1-2 m không hiệu quả đối với loại virus này.

Mọi trẻ em và giáo viên trong lớp học hoặc trung tâm chăm sóc trẻ em có người bị nhiễm bệnh đều có nguy cơ mắc bệnh. Trẻ em thường bị nhiễm virus từ những người lớn xung quanh chúng, vì vậy việc tiêm phòng cho người lớn trong gia đình và giáo viên có thể giúp bảo vệ trẻ em.

Đeo khẩu trang

Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến nghị đeo khẩu trang cho trẻ em từ hai tuổi trở lên, nói thêm trẻ em ở độ tuổi này có thể đeo khẩu trang mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Việc đeo khẩu trạng hiện không còn quá xa lạ đối với người dân trên toàn thế giới. Khẩu trang vải tự làm vẫn có chất lượng cao nếu tuân thủ các nguyên tắc thiết kế chính. Điều quan trọng là đảm bảo trẻ em có các lựa chọn (về màu sắc, kiểu dáng,...) và hiểu lý do tại sao chúng nên đeo khẩu trang.

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Ảnh minh họa: Internet

Giữ phòng học thông thoáng

Phòng học có thể được thông gió bằng cách mở cửa sổ. Việc mở cửa sổ sẽ giúp quạt đưa lượng không khí bẩn ra ngoài lớp học. Nếu phòng học kín, không có cửa sổ, nhà trường có thể cân nhắc sử dụng các máy lọc không khí để giúp giảm thiểu lượng virus trong lớp học.

Giảm sĩ số lớp học

Giảm số người tập trung trong một lớp học có thể giảm nguy cơ mắc COVID-19. Biện pháp này, kết hợp với đeo khẩu trang, sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong môi trường học đường. Bên cạnh đó, việc sử dụng không gian học tập ngoài trời cũng là một lựa chọn được đánh giá cao.

Xét nghiệm cho trẻ

Việc xét nghiệm nhanh tại điểm chăm sóc sức khỏe trong trường học sẽ giúp giảm lây truyền. Kiểm tra nước bọt cũng là một cách thực tế để xét nghiệm cho trẻ. Các xét nghiệm này hiện đã có ở các cơ sở y tế chính thức, vì vậy các chính phủ có thể cung cấp cho các trường học. 

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Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chúng ta cũng cần xem xét mở các trung tâm chăm sóc trẻ em. Một nghiên cứu mới cho thấy trẻ em dưới ba tuổi có nguy cơ lây bệnh cao hơn trẻ ở độ tuổi lớn hơn. Vì vậy, việc tiêm phòng cho nhân viên chăm sóc trẻ và phụ huynh có trẻ nhỏ cũng là điều cần thiết. Hơn nữa, tất cả các biện pháp trên (ngoại trừ khẩu trang cho trẻ 0-2 tuổi) đều có thể dễ dàng áp dụng trong các cơ sở chăm sóc trẻ em.

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Từ khóa:   COVID-19 học trực tiếp an toàn cho trẻ

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