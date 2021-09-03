Phát hiện khu trọ có ca nghi mắc COVID-19, người đàn ông ở TP.HCM treo 2 ổ bánh mì 'ngụy trang' rồi chạy xe máy về Vũng Tàu làm lây lan dịch bệnh

Xã hội 03/09/2021 11:47

Phát hiện khu nhà trọ nơi mình đang sinh sống tại TP.HCM có người nghi mắc Covid-19, người đàn ông treo bánh mì trước xe rồi chạy xe máy về Vũng Tàu để tá túc tại nhà người quen.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ Tiến Giang (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, phát hiện khu nhà trọ nơi mình đang sinh sống tại TP.HCM có người nghi mắc Covid-19, Giang dự định chạy xe máy về Vũng Tàu để tá túc tại nhà người quen.

Khoảng 2h sáng ngày 22/8, Giang lấy 2 ổ bánh mì treo trên xe máy rồi điều khiển xe tránh các chốt kiểm tra, di chuyển từ nơi đang sống về nhà ông Chu Nguyên Thường (phường 11, TP.Vũng Tàu).

Đến 11h cùng ngày, tổ trưởng dân phố nơi ông Thường cư trú phát hiện Giang đang ở tại đây nên yêu cầu Giang đến phường khai báo y tế. Giang đã đến trạm y tế phường khai báo y tế, rồi quay về nhà ông Thường tự cách ly.

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Đối tượng Vũ Tiến Giang - Ảnh: Người Lao Động

Đến trưa 23/8, Giang thấy có biểu hiện sốt nhẹ nên dùng que test nhanh để tự xét nghiệm, kết quả dương tính. Giang đã báo y tế phường, sau đó được đưa đi cách ly để lấy mẫu xét nghiệm, kết quả PCR dương tính với COVID-19.

Đến ngày 28/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông báo ông Chu Nguyên Thường cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Công an TP.Vũng Tàu, quá trình điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đều đang áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.

Mặc dù không được phép của cơ quan chức năng nhưng Vũ Tiến Giang vẫn lợi dụng trời tối, sử dụng xe máy, treo 2 ổ bánh mì trên đầu xe nhằm ngụy trang việc di chuyển trái phép để về nhà người quen ở TP Vũng Tàu. Giang cũng không tự giác khai báo y tế, dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho người khác.

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Từ khóa:   COVID-19 lây lan COVID-19 bánh mì

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