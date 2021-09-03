Vụ nổ xảy ra khoảng 6h15 ngày 3/9 tại nhà ông N.M. (59 tuổi, ở xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ Zing News, vụ nổ xảy ra khoảng 6h15 ngày 3/9 tại nhà ông N.M. (59 tuổi, ở xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên người dân nghe tiếng nổ lớn tại nhà ông M. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện ngôi nhà đổ sập.

Nhận tin báo, Công an huyện Tiên Phước có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Zing News

Lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể không nguyên vẹn sau vụ nổ. Nhiều vật dụng của ngôi nhà như tivi, xe máy, đồ dùng... văng khắp nơi. Một số căn nhà gần nơi xảy ra vụ nổ bị hư hỏng cửa, nứt tường do chấn động.

Thiếu Tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc: "Chúng tôi đang đưa thêm lực lượng điều tra, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ".

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