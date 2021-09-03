Anh thanh niên khiến CĐM tá hỏa khi mua gói xôi với giá 1 triệu đồng giữa mùa dịch, đến bà chủ 'gánh xôi' còn mất 5 giây để 'định thần'

Mới đây, trên đường đi làm từ thiện, anh thanh niên chạy chiếc xe 'cà tàng' đã khiến cư dân mạng bất ngờ khi mua một gói xôi với giá 1 triệu đồng giữa mùa dịch bệnh.

Trong mùa dịch bệnh khó khăn, bên cạnh những hình ảnh về giờ phút căng thẳng chống dịch, nhiều đoạn clip san sẻ tình yêu thương giữa lúc thiếu thốn cũng nhận về rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều tấm lòng hảo tâm đã khiến dư luận xúc động vì những hành động tuy nhỏ nhưng ấm áp tình người. Những ngày vừa qua, cư dân mạng thường xuyên được xem những clip thiện nguyện đến từ Lâm Ống Húc, một người thường xuyên đi phát đồ ăn tiếp tế cho những người khó khăn ở Sài Gòn theo cách rất riêng vô cùng đặc biệt. Một mình trên chiếc xe máy cũ, anh chở theo đủ các món đồ, từ bánh mì, khẩu trang, sữa... rồi đi phát cho rất nhiều người vô gia cư. Gặp ai khó khăn quá, anh còn bỏ tiền túi ra để hỗ trợ phần nào.

Hình ảnh anh thanh niên chạy chiếc xe 'cà tàng' quen thuộc suốt những ngày dịch khó khăn - Ảnh: Internet Mới đây, anh Lâm lại có buổi đi làm từ thiện mà hành động trong clip khiến ai nấy đều cảm động. Đoạn video được anh ghi lại trên đường phố Sài Gòn, trong lúc đang đi phát đồ ăn, vô tình gặp một cô bán xôi đã khá già, anh Lâm liền hỏi mua. Gói xôi trị giá 1 triệu - Ảnh cắt từ clip Lúc này cô bán xôi chỉ còn lại 1 gói. Dù giá gốc là 5 nghìn thế nhưng anh Lâm lại trả hẳn 1 triệu và đề nghị cô khỏi thối khiến cho cô bán xôi bất ngờ và không nói nên lời. Phải 5 giây định thần lại, cô mới run run nói: "Sao cho cô nhiều quá vậy?" rồi liên tục cảm ơn rối rít.

Trên thực tế, anh đã đi theo cô từ phía sau một đoạn dài và chắc có lẽ nhiều người cũng nhận ra anh không có ý định mua xôi đâu mà chỉ dùng gói xôi để gửi cho cô chút tiền giữa mùa dịch thiếu thốn. Cuối đoạn clip, anh cũng không quên dặn cô về nhà sớm, động viên cố gắng vì "mấy ngày tới khó khăn lắm". Hành động của anh đã khiến nhiều người phải cảm phục vì không những tốt bụng mà còn thân thương và chân thành. Mội gói xôi với giá 1 triệu? Đắt nhưng ấm áp tình người. Chỉ cần nhìn đôi tay run run và ánh mắt biết ơn của cô bán xôi cũng đủ thấy số tiền ấy có ý nghĩ lớn thế nào. Một lần nữa, cư dân mạng lại thêm yêu mến trước tấm lòng và cách làm của Lâm Ống Húc giữa mùa dịch này.

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