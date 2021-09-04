Nóng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nghệ sĩ phải có trách nhiệm minh bạch khi quyên góp từ thiện

Xã hội 04/09/2021 08:47

Bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo, dự kiến ban hành trong thời gian tới. Ở quy tắc ứng xử trong hoạt động xã hội, dự thảo nhấn mạnh nghệ sĩ phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội, từ thiện.

Theo thông tin từ Zing NewsBộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo, dự kiến ban hành trong thời gian tới. Đây sẽ là căn cứ để hình thành chuẩn mực đạo đức của giới nghệ sĩ.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Bộ đã hoàn thiện dự thảo bộ quy tắc ứng xử dành riêng cho giới nghệ sĩ. Đối tượng áp dụng không chỉ là nghệ sĩ hoạt động trong đơn vị công lập, còn bao gồm toàn bộ nghệ sĩ tự do, không thuộc biên chế nhà nước.

Nội dung bộ quy tắc bao gồm quy tắc ứng xử chung, quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp, quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp, quy tắc ứng xử đối với khán giả, công chúng, quy tắc ứng xử trong hoạt động xã hội, quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội.

Ở quy tắc ứng xử trong hoạt động xã hội, dự thảo nhấn mạnh nghệ sĩ phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội, từ thiện.

Ngoài ra, dự thảo bộ quy tắc yêu cầu nghệ sĩ không tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. Nghệ sĩ không được thực hành, ủng hộ hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động trái quy định pháp luật,

Dự thảo còn đưa ra quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trong hoạt động nghề nghiệp, với đồng nghiệp, công chúng, ứng xử trên báo chí, mạng xã hội...

Cụ thể, dự thảo yêu cầu nghệ sĩ cần nỗ lực tạo ra các sản phẩm có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, bảo vệ những giá trị đạo đức tốt đẹp, đấu tranh chống lại cái xấu.

Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, nghệ sĩ cần đoàn kết, tương thân, tương ái, không bình luận gây mâu thuẫn, công kích hay cạnh tranh không lành mạnh. Đối với công chúng, nghệ sĩ cần tôn trọng, thể hiện thái độ và việc làm đúng mực, không lợi dụng sự nổi tiếng, danh nghĩa nghệ sĩ để trục lợi cá nhân.

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Hàng loạt nghệ sĩ Việt vướng vào ồn ào sao kê từ thiện - Ảnh minh họa: Internet

Dự thảo quy định trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội, nghệ sĩ phải phát ngôn trung thực, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

Nghệ sĩ cũng không được đăng tải, lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân, hoặc thông tin chưa được kiểm chứng...

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh bộ quy tắc này không phải văn bản quy phạm pháp luật, không có quy định cấm sóng, cấm diễn với các nghệ sĩ ứng xử thiếu chuẩn mực. Nhưng nó là cái khung để nghệ sĩ làm việc và ứng xử có văn hóa.

Từ đó, bộ quy tắc từng bước giúp nghệ sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành chuẩn mực đạo đức trong hành vi ứng xử.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã hoàn thiện dự thảo và có văn bản gửi 6 đơn vị trực thuộc gồm Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Nhạc sĩ. Các đơn vị này có trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng cho dự thảo để Bộ sớm ban hành.

Ban hành bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ: Căn cứ giúp các nghệ sĩ hình thành đạo đức và phát ngôn chuẩn mực

Ban hành bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ: Căn cứ giúp các nghệ sĩ hình thành đạo đức và phát ngôn chuẩn mực

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang soạn thảo bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ nhằm làm căn cứ giúp các nghệ sĩ hình thành đạo đức trong lối sống và có phát ngôn chuẩn mực.

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