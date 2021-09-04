Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định không được rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19

TS.BS Châu nói: "Cần thời gian chín muồi, thời gian để hệ thống miễn dịch của chúng ta phát triển. Lúc này, chúng ta tiêm mũi 2 vào như nhắc lại lần nữa, khi đó hệ thống miễn dịch sẽ phát triển gần như hoàn chỉnh. Đối với tác nhân này, kháng thể sẽ được tạo ra đầy đủ nhất.

Trong chương trình "Dân hỏi - TP trả lời" vào tối ngày 3/9, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã trả lời về vấn đề rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 để TP.HCM sớm hoạt động trở lại. Ông cho biết, mỗi loại vắc xin tùy theo nhà sản xuất, tùy theo cấu trúc, đều có quy luật khác nhau, do đó bác sĩ khẳng định, tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất mới đạt tối ưu hiệu quả miễn dịch của vắc xin.

Theo nghiên cứu của các nhà sản xuất, vắc xin Astrazeneca của Anh hiệu quả tối ưu từ 8-12 tuần nếu tiêm sớm hơn sẽ không đạt hiệu quả tối ưu.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong chương trình, một khán giả đã đặt câu hỏi về việc người dân từ chối tiêm vắc xin Sinopharm. Ngoài ra, nhiều người cũng thắc mắc nếu từ chối tiêm vắc xin có nguồn gốc từ Trung Quốc thì khi có nguồn vắc xin khác về có được gọi ra tiêm lại không? TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu chia sẻ: "Chủ trương của chính phủ là tiêm vắc xin hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của người dân. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối tiêm vắc xin. Tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch hiện nay, nguy cơ mắc bệnh rất cao, nguy cơ mắc bệnh chuyển nặng cũng rất cao, thậm chí có thể tử vong.

Do đó, tiêm vắc xin là một trong những giải pháp quan trọng nhất để chúng ta thoát khỏi đại dịch, giảm ca mắc, giảm số ca tử vong".

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ nói thêm: "Vắc xin tốt là loại vắc xin có chất lượng, được công nhận bởi Tổ chức Y tế thế giới WHO, Bộ Y tế Việt Nam. Vắc xin tốt nhất là vắc xin trước mắt chúng ta có điều kiện tiêm càng nhanh càng tốt. Bởi vì các bạn cũng biết, sau khi tiêm vắc xin xong, chúng ta cần thời gian ít nhất là từ 3-4 tuần cơ thể mới sinh ra kháng thể bảo vệ. Sau đó, chúng ta mới tiêm được mũi 2, kháng thể bảo vệ sẽ tăng hơn nữa.

Đó vừa là trách nhiệm với cộng đồng - tránh làm lây lan dịch bệnh vừa là quyền lợi cá nhân. Theo quan điểm của ngành y tế, nếu có điều kiện tiêm vắc xin và vắc xin đó được bảo đảm chất lượng, chúng ta nên tiêm ngay lập tức để đảm bảo sức khỏe bản thân và giảm tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng".

Cũng theo ông Châu, các nghiên cứu trên thế giới đều cho rằng, sau khi tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin có chất lượng tốt, khả năng nhiễm bệnh sẽ giảm. Khi nhiễm bệnh, khả năng diễn tiến nặng sẽ hiếm, do đó nguy cơ tử vong sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta nên tiêm vắc xin khi có điều kiện được tiêm.