Những cô gái tuổi xuân thì rủ nhau 'cạo đầu', xung phong giúp sức cho thành phố dập dịch: 'Đi chống dịch không cần xấu đẹp nữa'

Xã hội 04/09/2021 10:48

Những nữ tình nguyện viên tuổi đôi mươi ấp ủ biết bao hoài bão và hy vọng khiến dư luận xúc động vì hăng hái gác lại cuộc sống thường nhật, cắt phăng mái tóc để xung phong đến chốt kiểm dịch, điểm tiêm chủng.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, bên cạnh lực lượng y bác sĩ, công an... ở tuyến đầu chống dịch, lực lượng tình nguyện viên cũng góp phần không hề nhỏ trong công cuộc kiểm soát dịch bệnh. Những tình nguyện viên tuổi đôi mươi ấp ủ biết bao hoài bão và hy vọng khiến dư luận xúc động vì hăng hái gác lại cuộc sống thường nhật để xung phong đến chốt kiểm dịch, điểm tiêm chủng.

Câu chuyện về những nữ tình nguyện viên làm việc tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (Quận 9, TP.Thủ Đức) đã lấy đi không ít sự đồng cảm và ngưỡng mộ từ cư dân mạng.

Nhóm 6 cô gái là Nguyễn Thị Mến (sinh năm 2000, quê ở Nam Định); Nguyễn Trần Ngọc Lan (sinh năm 2000, quê ở Bến Tre); Trần Ngọc Bích Phương (sống ở TP HCM); Phạm Thị Thùy Trang (sinh năm 1996, sống ở TP.HCM); Lê Thị Đài Trang (sinh năm 1995 quê ở Bình Thuận); Phan Thị Sang (sinh năm 1998, quê ở Ninh Thuận) cùng tham gia góp sức với đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch từ ngày 22/7 tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (Quận 9, TP.Thủ Đức).

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6 cô gái đến từ 6 vùng đất khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu cao đẹp - Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ với Tiền Phong, thành viên lớn tuổi nhất nhóm - chị Đài Trang nói vui rằng: "Tuy chị em chúng mình không quen biết nhau từ trước nhưng việc hội tụ một phòng, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với nhau trong những ngày làm nhiệm vụ tại tâm dịch có lẽ là do nhân duyên".

Từ cùng ăn, cùng ở rồi 4 cô gái trong nhóm cùng "rủ nhau" cạo tóc để khi làm nhiệm vụ để đỡ bị nóng và vướng. Thùy Trang tâm sự: "Mẹ mình khóc khá nhiều, thậm chí không dám nhìn mình mỗi lần gọi điện video bởi mẹ mình luôn quan niệm, con gái có mái tóc dài để đi lấy chồng, giờ cạo sạch thì sẽ ra sao?".

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Những cô gái dũng cảm rủ nhau 'cạo đầu' để thuận tiện cho công việc tại bệnh viện dã chiến - Ảnh: Thanh Niên

Ngọc Lan cũng bày tỏ: "Mình được chứng kiến hình ảnh các anh chị khác trong đoàn cũng cạo trọc tóc nên lấy đó làm tấm gương, rồi cùng nhóm bạn rủ nhau cạo tóc. Ban đầu có hơi phân vân nhưng vì nhiệm vụ chống dịch cao cả hơn nên mình và nhóm bạn cũng không ngần ngại mà cạo, hy vọng phái mạnh sẽ nhận ra được vẻ đẹp bên trong của mình".

"Mình không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến việc tóc hơi vướng trong quá trình làm việc, rất mất thời gian cho việc gội đầu và phải đợi tóc khô rồi mới được đi ngủ. Mình nghĩ tóc rồi cũng mọc dài lại thôi, vào đây rồi ai mặc đồ bảo hộ cũng như ai, không ai biết mặt nhau như thế nào nữa, chỉ nhận dạng nhau qua ánh mắt, cử chỉ, và hành động. Cạo rồi mình mới báo cho gia đình biết, như là mọi chuyện đã rồi", nữ tình nguyện viên Đài Trang nói.

6 cô gái trẻ đều đến từ các trường cao đẳng, đại học khác nhau, có người đã đi làm nhưng đều tạm gác lại và ưu tiên công việc đi chống dịch lên hàng đầu. Với cả 6 người, việc học là sự nghiệp cả đời nhưng chống dịch thì phải gấp rút. Vì lẽ đó mà cả 6 cô gái đều gác lại công việc và học tập để góp một phần công sức vào hành trình khó khăn chống dịch.

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Mặc dù khá bỡ ngỡ và khó chịu khi mặc đồ bảo hộ nhưng những cô gái ấy vẫn cố gắng hết lòng - Ảnh: Tiền Phong 

Được biết, công việc của các cô gái này tại Bệnh viện Hồi sức chia thành 3 ca, 4 kíp. Mỗi ngày, khi tới nơi làm việc, nhóm sẽ mặc đồ bảo hộ, vào ca, đi một lượt xem các phòng bệnh nhân cần gì, thay tã, lấy nước, bón ăn, lau người, dọn dẹp vệ sinh các phòng bệnh và thu gom rác cho bệnh nhân.

Những ngày đầu tiên do chưa có kinh nghiệm nên các bạn tình nguyện viên này khá bỡ ngỡ khi mặc đồ bảo hộ. Do không đi vệ sinh, ăn uống trước nên thời gian đầu nhóm còn bị mất nước và khó chịu. Tuy nhiên tất cả đều cố gắng hết sức mình với một mục tiêu và một quyết tâm lớn. Hình ảnh những cô gái tạm biệt mái tóc dài chấm lưng để vào tuyến đầu hỗ trợ các y bác sĩ khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Công cuộc chống dịch còn nhiều căng thẳng và khó khăn, hy vọng sức trẻ và lòng nhiệt huyết sẽ tiếp thêm sức mạnh để những tình nguyện viên và đội ngũ tuyến đầu sẽ luôn vững tin và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

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