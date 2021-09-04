Hơn 75.000 học sinh các cấp ở TP.HCM không có đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến

Xã hội 04/09/2021 13:52

Trong tổng số hơn 1,3 triệu học sinh tại TP.HCM, có hơn 75.000 trường hợp không có đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến.

Theo thông tin từ VOV, khảo sát đầu năm học mới của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ở tất cả các cấp học cho thấy trong tổng số hơn 1,3 triệu học sinh, có hơn 75.000 trường hợp không có đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến.

Trong số hơn 75.000 trường hợp này có đến hơn 53.000 học sinh khối tiểu học không thể tham gia học trực tuyến (tổng số học sinh tiểu học hiện nay là 647.253). Trong đó hơn 19.600 học sinh không có thiết bị học, hơn 11.000 trường hợp không có người hỗ trợ hoặc đang mắc kẹt ở quê, còn lại là những trường hợp gia đình không có đường truyền Internet để có thể kết nối học online.

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Ảnh minh họa: Internet

Còn đối với khối THCS và THPT, có khoảng 22.000 trường hợp không thể tham gia học trực tuyến, trong đó 17.000 học sinh thiếu thiết bị, không có kết nối Internet, hơn 5.000 học sinh có thiết bị nhưng không thể kết nối internet.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, đây là một năm học khó khăn bởi việc học trực tuyến không đồng bộ ở tất cả các địa bàn của thành phố về trang thiết bị, đường truyền. Đồng thời hệ thống dạy học trực tuyến hiện nay không đồng bộ cũng là một thách thức đối với các giáo viên.

Ngoài việc các trường đang kêu gọi quyên góp thiết bị học trực tuyến thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM (HTV) sản xuất nội dung chủ yếu là các đoạn phim/video ngắn dành cho bậc tiểu học, dự kiến phát sóng trong tháng 9 này để học sinh có thể tự học.

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Từ khóa:   học trực tuyến TP.HCM học trực tuyến COVID-19

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