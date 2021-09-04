TP.HCM phát hiện số ca Covid-19 kỷ lục trong 12 ngày: Quận, huyện nào có F0 cộng đồng cao nhất?

11 địa phương trên địa bàn TP.HCM có số ca dương tính với Covid-19 nhiều nhất qua xét nghiệm cộng đồng.

Theo thông tin từ Người Lao Động, trong ngày hôm qua 3/9, TP.HCM phát hiện 8.480 ca F0 cộng đồng trên tổng số 180.944 mẫu xét nghiệm. Đây là ngày TP.HCM phát hiện số ca Covid-19 cao nhất trong 12 ngày thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

Trong đó, 11 địa phương trên địa bàn TP.HCM có số ca dương tính nhiều nhất qua xét nghiệm cộng đồng gồm: Quận Bình Tân 777 ca, quận 1 có 736 ca, quận Tân Bình 696 ca, quận 12 có 669 ca, huyện Bình Chánh 583 ca, quận 4 có 576 ca, quận Bình Thạnh 561 ca, quận Tân Phú 484 ca, quận 8 có 472 ca, quận 10 có 411 ca, TP Thủ Đức 405 ca... Một số quận, huyện còn lại có từ 300 ca mắc trong cộng đồng trở xuống.

Trong đợt TP.HCM thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội và xét nghiệm trên diện rộng liên tiếp từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12 (ngày 29/8 đến 3/9), TP ghi nhận tất cả ca dương tính trong ngày đều là ca cộng đồng.

Thông tin số ca mắc cộng đồng trên địa bàn - Ảnh: Người Lao Động

Riêng hôm 3/9, số ca F0 cộng đồng được phát hiện cao nhất trong 12 ngày TP.HCM thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội. Đây cũng là ngày TP.HCM phát hiện số ca Covid-19 mới cao nhất từ trước đến nay, với 8.499 ca được ghi nhận.

Chị gái nằng nặc đòi đi mua xăng dù sống trong khu phong tỏa, lớn giọng cãi tay đôi với dân quân tự vệ: 'Đường nào cũng chặn, đi đổ xăng thế nào đây' Tại khu dân cư có ca F0 nên đã bị căng dây phong tỏa để đảm bảo không lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên có một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đi xe máy dừng tại chốt đòi đi qua và lớn tiếng quát tháo cán bộ trực chốt.

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