TP.HCM: Có khoảng 6.600 học sinh ở các cấp học mắc Covid-19, đa số đều là F0 không triệu chứng

Xã hội 04/09/2021 18:25

Trên địa bàn TP.HCM có khoảng 6.600 học sinh ở các cấp học mắc Covid-19. Đa số học sinh F0 không có triệu chứng. Những học sinh này đang điều trị ở khu cách ly và đang điều trị tại nhà nên vẫn tham gia học trực tuyến.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cuộc họp báo cung cấp tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM chiều 4/9, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết hiện có khoảng 6.600 học sinh TP.HCM ở các cấp học đang thuộc diện F0. Đa số học sinh F0 không có triệu chứng. Những học sinh này đang điều trị ở khu cách ly và đang điều trị tại nhà nên vẫn tham gia học trực tuyến.

Tuy nhiên, ông Hiếu thừa nhận các em thuộc diện F0 hoặc những học sinh có ba mẹ là F0 hoặc đã tử vong vì Covid-19 bị ảnh hưởng tinh thần rất lớn. Ngành giáo dục rất thấu hiểu và chia sẻ với các em. Giáo viên các trường đã gọi điện trao đổi với người thân để hỗ trợ chăm sóc các em.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngành giáo dục TP.HCM cũng đưa ra các nhóm giải pháp hỗ trợ học sinh, đảm bảo việc học trong học kỳ I năm học 2021-2022.

Để khắc phục phần nào hạn chế trong việc dạy – học trên internet, Sở GD-ĐT tạo phối hợp với Đài truyền hình thành phố triển khai việc dạy – học trên truyền hình. Trong tháng 9/2021, sẽ ưu tiên các nội dung dạy cho học sinh kỹ năng tự học, hướng dẫn phụ huynh cùng tham gia, hỗ trợ con em mình học trên internet. Ngoài ra, ưu tiên thời lượng cho các khối lớp nhỏ, các lớp theo Chương trình giáo phục phổ thông 2018 và các lớp cuối cấp.

Đồng thời, kho tài liệu trực tuyến đã được Sở xây dựng từ năm 2020 vẫn tiếp tục được bổ sung, cập nhật, đảm bảo cung cấp tài liệu học tập cho học sinh và phụ huynh các cấp.

Về điều kiện học trực tuyến cho học sinh (đường truyền, thiết bị, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…), các trường học chủ động vận động các mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ cung cấp các trang thiết bị phục vụ việc dạy-học trực tuyến trong nhà trường. Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị viễn thông; các nhà cung cấp nhằm hỗ trợ các gói đường truyền, gói mua giảm giá hoặc trả góp các thiết bị nhằm đảm bảo đủ thiết bị, đường truyền phục vụ dạy học trực tuyến cho học sinh.

Trong trường hợp học sinh quá khó khăn, không thể tiếp cận việc học trực tuyến bằng các hình thức trên, các trường sẽ thực hiện các phiếu học tập. Giáo viên sẽ tiếp cận, đưa các phiếu học tập đến cho học sinh, đảm bảo các em nắm bắt được bài học, đảm bảo tiến độ học tập. Những học sinh này sẽ được đánh giá, kiểm tra và tạo điều kiện quan tâm, kèm cặp riêng ngay khi có điều kiện học trực tiếp để bù đắp những hạn chế.

Khi thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh, ngành GD-ĐT thành phố sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cho học sinh đến trường, tranh thủ “khoảng thời gian vàng” trong đó ưu tiên các khối lớp 1, 2, các lớp đầu và cuối cấp, chia nhỏ lớp để học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.

Trường hợp việc học trực tuyến kéo dài, Sở GD-ĐT sẽ nghiên cứu tham mưu sử dụng các tuần dự trữ, kéo dài thêm năm học nhất là cho các lớp 1, 2 và đầu cấp để đảm bảo chương trình và kết quả học tập.

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