Chính phủ Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vaccine AstraZeneca do Argentina trao tặng

Tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết đã gần 50 năm kể từ khi Argentina và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Theo thông tin từ Vietnam plus, ngày 2/12, tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca trị giá hơn 2 triệu USD của Chính phủ Argentina tặng Chính phủ Việt Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tháng 10/2021, Kỳ họp lần thứ VII, Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và Khoa học Công nghệ đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và Buenoss Aires. Liên quan đến lĩnh vực y tế, hai bên sẽ tăng cường hợp tác về an toàn thực phẩm, sử dụng các sản phẩm dược phẩm của Argentina tại Việt Nam.

Tháng 11/2021, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế tiếp nhận 500.000 liều vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca của Chính phủ Argentina tặng Chính phủ Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế Argentina và Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan, số vaccine nói trên đã được chuyển đến Việt Nam an toàn vào ngày 24/11.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Luis Pablo María Beltramino, Đại sứ Cộng hòa Argentina tại Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi luôn ghi nhớ Việt Nam đã ủng hộ Argentina 20.000 khẩu trang phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2020. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Argentina viện trợ vaccine phòng Covid-19 cho một quốc gia khác và Việt Nam cũng là quốc gia được Argentina viện trợ vaccine nhiều nhất", ngài Đại sứ thông tin.

Đại sứ nhấn mạnh: "Chúng ta cần tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến phòng, chống dịch bằng những việc làm cụ thể về hợp tác y tế, trong đó có lĩnh vực dược phẩm. Argentina sẽ cùng đồng hành với Việt Nam trong cuộc chiến này".

Thay mặt Bộ Y tế Việt Nam, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cảm ơn Chính phủ và nhân dân Argentina, Bộ Y tế Argentina, Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam và nhất là ngài Đại sứ Luis Pablo María Beltramino, đã trao tặng và hỗ trợ chuyển giao số vaccine đến Việt Nam.

"Bộ Y tế có kế hoạch sử dụng số vaccine này một cách hợp lý nhất nhằm nâng cao miễn dịch cho người dân, góp phần dự phòng và đẩy lùi Covid-19", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định.