TP.HCM: Khép lại chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, chuẩn bị lộ trình tiêm mũi bổ sung và nhắc lại dự kiến từ 10/12

Theo đó, Ttong suốt chiến dịch này, có 709.645 trẻ trong độ tuổi từ 12-17 tuổi đã được tiêm chủng, tăng hơn 7.481 trẻ so với dự kiến ban đầu. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 1 đạt 96,6%, mũi 2 đạt 85,5%. Toàn thành phố có 7 quận huyện đạt tỷ lệ cả 2 mũi tiêm trên 90%, gồm: Quận 5, Quận 8, Quận 10, Quận 11, quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.

Theo Sức khoẻ và đời sống đưa tin, ThS.BS. Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, thành phố đã kết thúc 2 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Đến nay chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đã kết thúc. Tuy nhiên, TP.HCM vẫn tiếp tục rà soát để tiêm cho những trẻ chưa tiêm trong chiến dịch. Việc tổ chức tiêm cho trẻ đủ 12 tuổi sau chiến dịch sẽ được diễn ra tại các phường xã.

Trước đó, ngày 27/10/2021, TP.HCM bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đợt 1 tại 2 quận huyện đầu tiên Củ Chi và Quận 1, kết thúc vào ngày 04/11/2021. Sau đó, ngày 22/11/2021, toàn thành phố bắt đầu chiến dịch đợt 2.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

Theo lộ trình, tháng 12/2021, thành phố tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày; tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng.

Tháng 1/2022 – 12/2022, thành phố sẽ tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng theo thứ tự ưu tiên; Tiếp tục tiêm cho người suy giảm miễn dịch đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày; Tiêm nhắc cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm 2022.

ThS.BS. Lê Hồng Nga cho biết, liều bổ sung là liều vaccine tiếp theo được khuyến cáo cho những người bị suy giảm miễn dịch vừa hoặc nặng sau khi đã được nhận được 2 liều cơ bản. Khoảng cách ít nhất 28 ngày kể từ ngày tiêm mũi thứ 2.

Ảnh minh họa: Internet

Còn liều tăng cường là liều vaccine tiếp theo được sử dụng để tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ của 2 liều cơ bản mà có thể đã giảm dần theo thời gian. Khoảng cách ít nhất 6 tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ 2 hoặc mũi bổ sung.

Đối với liều bổ sung, TP.HCM dự kiến tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, có tình trạng suy giảm miễn dịch (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong 6 tháng...) đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Người từ 50 tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước.

Đối với liều nhắc lại, TP.HCM sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng. Nhóm được ưu tiên là người bệnh nền, cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Loại vaccine để tiêm bổ sung hoặc nhắc lại cần tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế theo nguyên tắc: Nếu trước đó tiêm cùng 01 loại vaccine thì tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA; Nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA; Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine véc tơ virus (vaccine Astrazeneca).