Cụ ông điều trị COVID-19 ra viện về nhà, tưởng vợ ra đón ai ngờ chỉ còn nụ cười trên di ảnh

Xã hội 14/12/2021 13:59

Với những người có người thân thích gắn bó với mình ra đi vì COVID-19, đó là những cuộc đời hao khuyết, không bao giờ có thể bù đắp được nỗi đau.

Xuyên suốt nhiều tháng nay, đại dịch COVID-19 đã khiến biết bao gia đình chịu cảnh tiễn người thân đi cách ly điều trị nhưng trở về chỉ là hũ tro cốt, bức di ảnh. Xót xa hơn khi không kịp chào nhau câu tiễn biệt đã mãi mãi xa cách.

Mới đây. trên MXH lan truyền một đoạn clip đã lấy đi không ít nước mắt của người xem khi chứng kiến cảnh một cụ ông ra viện về nhà và bàng hoàng nhìn di ảnh vợ sau thời gian dài điều trị COVID-19.

Theo như đoạn clip ghi lại, cụ ông đã chiến thắng virus SARS-CoV-2 và được con cháu đón về nhà sau nhiều ngày cách ly. Trong clip, ông cụ đi chầm chậm bước vào căn nhà và ngồi xuống ghế nhìn một lượt người thân như để tìm kiếm ai đó, sau cùng ông hỏi "bà đâu"? thì không gian gần như im lặng hẳn.

Một người cháu nắm tay ông, chỉ ra ban thờ mới lập, nơi di ành và tro cốt cụ bà đang được thờ cúng. Lúc này, ông không đứng vững, thần thờ buông người xuống ghế rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cả hai ông bà đều nhiễm bệnh và được đưa đi cách ly chữa trị. Cụ bà đã không qua khỏi nhưng cả nhà giấu, không muốn để cụ ông biết, giữ tinh thần cho ông yên tâm trị bệnh. Về nhà ông mới hay tin bạn đời của mình đã ra đi nên mới sốc và đau buồn đến vậy.

Cụ ông điều trị COVID-19 ra viện về nhà, tưởng vợ ra đón ai ngờ chỉ còn nụ cười trên di ảnh - Ảnh 1
Cụ ông chấm nước mắt, không cầm nổi đau lòng khi cụ bà đã ra đi - Ảnh cắt từ clip

Nhìn hình ảnh cụ ông khóc nghẹn, người xem không tránh khỏi xúc động. Quả thực với nhiều người, số ca tử vong ghi nhận mỗi ngày đơn thuần là con số thống kê, nhưng với những người có người thân thích gắn bó với mình ra đi vì COVID-19, đó là những cuộc đời hao khuyết, không bao giờ có thể bù đắp được nỗi đau.

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Từ khóa:   COVID-19 bệnh nhân tử vong vì COVID-19 SARS-CoV-2

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