NÓNG: Từ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại rẻ đi 1.100 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, bắt đầu từ 15h ngày hôm nay (10/12).

Theo nguồn tin từ Dân Trí, Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, bắt đầu từ 15h ngày hôm nay (10/12).

Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 được giảm 830 đồng; RON 95 giảm 1.100 đồng/lít.

Tương tự, các loại dầu cũng giảm giá, mức giảm từ 730 đến 1.050 đồng/lít tùy loại. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.050 đồng mỗi lít dầu hỏa giảm 870 đồng mỗi lít; còn dầu mazut giảm 730 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có mức giá bán tối đa là 22.080 đồng/lít; RON 95 là 22.800 đồng/lít; dầu diesel 17.330 đồng/lít, dầu hỏa 16.320 đồng/lít; dầu mazut 15.740 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá với xăng RON 95 là 700 đồng/lít; xăng E5 RON 92 là 250 đồng/lít, dầu diesel là 250 đồng; dầu hỏa là 500 đồng và dầu mazut là 700 đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, báo Quân đội nhân dân đưa tin, tại kỳ điều hành ngày 25/11 vừa qua, xăng E5 RON 92 được giảm 752 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 1.094 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 334 đồng/lít; dầu hỏa giảm 440 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 344 đồng/kg.

Đây là lần đầu tiên giá xăng giảm sau 5 kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã giảm 4 lần, giữ ổn định 3 lần, tăng 14 lần.

Theo Liên Bộ Công Thương – Tài chính, thời gian này, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang tiếp tục được mở trở lại, nhất là đang vào dịp cuối năm và chuẩn bị Tết Dương lịch.

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