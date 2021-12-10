NÓNG: Từ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại rẻ đi 1.100 đồng/lít

Xã hội 10/12/2021 15:09

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, bắt đầu từ 15h ngày hôm nay (10/12).

Theo nguồn tin từ Dân Trí, Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, bắt đầu từ 15h ngày hôm nay (10/12).

Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 được giảm 830 đồng; RON 95 giảm 1.100 đồng/lít.

Tương tự, các loại dầu cũng giảm giá, mức giảm từ 730 đến 1.050 đồng/lít tùy loại. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.050 đồng mỗi lít dầu hỏa giảm 870 đồng mỗi lít; còn dầu mazut giảm 730 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có mức giá bán tối đa là 22.080 đồng/lít; RON 95 là 22.800 đồng/lít; dầu diesel 17.330 đồng/lít, dầu hỏa 16.320 đồng/lít; dầu mazut 15.740 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá với xăng RON 95 là 700 đồng/lít; xăng E5 RON 92 là 250 đồng/lít, dầu diesel là 250 đồng; dầu hỏa là 500 đồng và dầu mazut là 700 đồng.

xang dau 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, báo Quân đội nhân dân đưa tin, tại kỳ điều hành ngày 25/11 vừa qua, xăng E5 RON 92 được giảm 752 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 1.094 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 334 đồng/lít; dầu hỏa giảm 440 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 344 đồng/kg.

 

Đây là lần đầu tiên giá xăng giảm sau 5 kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã giảm 4 lần, giữ ổn định 3 lần, tăng 14 lần.

Theo Liên Bộ Công Thương – Tài chính, thời gian này, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang tiếp tục được mở trở lại, nhất là đang vào dịp cuối năm và chuẩn bị Tết Dương lịch.

Giá xăng dầu 'biến động': Chuyên gia dự đoán sẽ tiếp tục giảm 'mạnh'?

Giá xăng dầu 'biến động': Chuyên gia dự đoán sẽ tiếp tục giảm 'mạnh'?

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh sắp tới (10/12), một lãnh đạo kinh doanh xăng dầu cho hay, tại kỳ điều hành này, giá xăng trong nước có khả năng sẽ giảm rất mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   xăng dầu giá xăng dầu ngày 10/12 giá xăng giảm giá xăng dầu

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số