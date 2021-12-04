Giá xăng dầu 'biến động': Chuyên gia dự đoán sẽ tiếp tục giảm 'mạnh'?

Xã hội 04/12/2021 14:24

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh sắp tới (10/12), một lãnh đạo kinh doanh xăng dầu cho hay, tại kỳ điều hành này, giá xăng trong nước có khả năng sẽ giảm rất mạnh.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận dịnh nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng thêm 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 11 và tháng 12, trong đó Mỹ tiếp tục chiếm đa số mức tăng sản lượng, cao hơn so với bất kỳ một quốc gia nào khác. Nguồn cung dầu thô thế giới gia tăng khiến cho giá xăng không thể tăng thêm được.

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh sắp tới (10/12), một lãnh đạo kinh doanh xăng dầu cho hay, tại kỳ điều hành này, giá xăng trong nước có khả năng sẽ giảm rất mạnh.

Ước tính mức giảm nếu không trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu sẽ vào khoảng 1.700 đồng với giá xăng và 1.200 - 1.600 đồng với giá dầu. Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức giảm này có khả năng sẽ không cao như vậy.

xang 1
Ảnh minh họa: Internet

Báo Giao Thông đưa tin, hôm nay, giá bán các loại xăng dầu trong nước sẽ áp dụng mức giá bán được điều chỉnh từ 16 giờ chiều 25/11.

Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 752 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON 95-III giảm 1.094 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 334 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 440 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 344 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến được áp dụng như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.917 đồng/lít, xăng RON 95-III không cao hơn 23.902 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.382 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 17.197 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.477 đồng/kg.

NÓNG: Giá xăng sắp giảm cực mạnh sau nhiều lần tăng 'SỐC'

NÓNG: Giá xăng sắp giảm cực mạnh sau nhiều lần tăng 'SỐC'

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của việc nhu cầu tăng khi các nước chuyển đổi chiến lược ứng phó với dịch bệnh COVID-19 theo hướng sống chung với dịch bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   giá xăng xăng giá xăng dầu ngày 4/12

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 41 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số