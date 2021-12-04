Giá xăng dầu 'biến động': Chuyên gia dự đoán sẽ tiếp tục giảm 'mạnh'?

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh sắp tới (10/12), một lãnh đạo kinh doanh xăng dầu cho hay, tại kỳ điều hành này, giá xăng trong nước có khả năng sẽ giảm rất mạnh.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận dịnh nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng thêm 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 11 và tháng 12, trong đó Mỹ tiếp tục chiếm đa số mức tăng sản lượng, cao hơn so với bất kỳ một quốc gia nào khác. Nguồn cung dầu thô thế giới gia tăng khiến cho giá xăng không thể tăng thêm được.

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh sắp tới (10/12), một lãnh đạo kinh doanh xăng dầu cho hay, tại kỳ điều hành này, giá xăng trong nước có khả năng sẽ giảm rất mạnh.

Ước tính mức giảm nếu không trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu sẽ vào khoảng 1.700 đồng với giá xăng và 1.200 - 1.600 đồng với giá dầu. Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức giảm này có khả năng sẽ không cao như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Báo Giao Thông đưa tin, hôm nay, giá bán các loại xăng dầu trong nước sẽ áp dụng mức giá bán được điều chỉnh từ 16 giờ chiều 25/11.

Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 752 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON 95-III giảm 1.094 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 334 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 440 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 344 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến được áp dụng như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.917 đồng/lít, xăng RON 95-III không cao hơn 23.902 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.382 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 17.197 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.477 đồng/kg.

NÓNG: Giá xăng sắp giảm cực mạnh sau nhiều lần tăng 'SỐC' Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của việc nhu cầu tăng khi các nước chuyển đổi chiến lược ứng phó với dịch bệnh COVID-19 theo hướng sống chung với dịch bệnh.

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