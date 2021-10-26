Chính thức: Xăng dầu tăng giá sốc từ 16h chiều nay, vượt 24 nghìn đồng/lít, cao nhất trong vòng 7 năm qua

Từ 16h chiều nay, giá xăng dầu tăng mạnh, vượt mức 24 nghìn đồng/lít.

Dẫn tin từ VietNamNet, giá xăng dầu tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 26/10, tiếp nối đà tăng liên tiếp trong những kỳ gần đây.

Ảnh minh họa: Internet

- Giá xăng E5 tăng 1.430 đồng/lít, giá bán không quá 23.110 đồng/lít - Xăng RON95 tăng 1.460 đồng/lít, giá bán không quá 24.330 đồng/lít - Dầu diesel tăng 1.170 đồng/lít, giá bán không quá 18.710 đồng/lít - Dầu hỏa tăng 1.010 đồng/lít, dầu mazut tăng 120 đồng/kg.

Trước đó, khi thông tin xăng dầu tăng giá mạnh được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn MXH, nhiều địa phương xuất hiện tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng để tích trữ nhân lúc giá cả chưa biến động. Trả lời trên báo Giao Thông, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) đề nghị người tiêu dùng, kể cả các doanh nghiệp sử dụng nhiều xăng, dầu không nên có những hoạt động đầu cơ, tích trữ xăng dầu. Bởi vì, tích trữ xăng dầu thì phải đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Hơn nữa, nhiên liệu cũng có những biến động rất khó lường.

“Trên cơ sở cân đối cung, cầu trong nước, chúng tôi cũng khuyến cáo các doanh nghiệp và người dân nên sử dụng xăng, dầu một cách tiết kiệm hiệu quả và tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ, găm hàng đối với mặt hàng xăng dầu” - ông Trần Duy Đông cho hay.

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