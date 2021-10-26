Bộ Công thương khuyến cáo khẩn tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ trước thông tin tăng giá mạnh

Xã hội 26/10/2021 14:25

Người dân đổ xô đi mua xăng, dầu trước giờ điều chỉnh giá chiều nay, gây nên tình trạng hết hàng ở một số địa phương.

Theo báo Giao thông đưa tin, trước thông tin xăng dầu có khả năng tăng mạnh vào chiều 26/10, ghi nhận được tại một số địa phương, người dân đã đổ xô đi mua xăng dầu trước giờ điều chỉnh gây nên tình trạng hết hàng. 

Từ chiều 24/10 đến trưa 25/10, tại 4 cửa hàng xăng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) đều treo biển "hết xăng". Được biết, các chủ cửa hàng xăng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn phản ánh “Tổng Công ty xăng dầu hiện nay chỉ cấp nhỏ giọt”. Sự việc này khiến dư luận hoài nghi về tình trạng “găm hàng” chờ tăng giá.

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Dự kiến chiều 26/10, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng từ 1.000-2.000 đồng/lít so với kỳ trước nếu không tác động đến Qũy bình ổn xăng dầu (BOG) - Ảnh: Báo Giao thông 

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, vụ việc trên đã được giao cho cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An kiểm tra, xử lý. Theo báo cáo ban đầu, các cây xăng trên ở huyện vùng xa, cách kho của Petrolimex 200 km, đi đường mất khoảng 8-10h. Ông Đông thông tin: "Cửa hàng lại chỉ lấy hàng hôm thứ 6 mà không đăng ký lấy hàng thứ 7, chủ nhật nhưng do người dân tăng mua đột biến vì sợ giá lên nên chiều chủ nhật và sáng thứ 2 bị hết xăng. Sáng thứ 2 đã báo công ty cấp hàng gấp và chiều thứ 2 đã bán lại".

Trước thực tế đó, ông Trần Duy Đông đề nghị người tiêu dùng, kể cả các doanh nghiệp sử dụng nhiều xăng, dầu không nên có những hoạt động đầu cơ, tích trữ xăng dầu. Bởi vì, tích trữ xăng dầu thì phải đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Hơn nữa, nhiên liệu cũng có những biến động rất khó lường.

“Trên cơ sở cân đối cung, cầu trong nước, chúng tôi cũng khuyến cáo các doanh nghiệp và người dân nên sử dụng xăng, dầu một cách tiết kiệm hiệu quả và tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ, găm hàng đối với mặt hàng xăng dầu” - ông Trần Duy Đông cho hay.

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Một ngày trước thông tin dự báo giá xăng có thể tăng, người dân đi nhiều cửa hàng xăng trên địa bàn thị trấn Quế Phong nhưng đều được báo đã hết hàng.

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