Triệt phá sòng bạc hơn 20 người ở TP.Rạch Giá, phát hiện 5 ca dương tính với COVID-19

Tiến hành xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 5 người có kết quả dương tính với COVID-19 tại tụ điểm đánh bạc.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Danh Xăng; Danh Thị Lệ Thủy; Danh Thị Mỹ và Lương Thị Oanh – cùng ngụ TP.Rạch Giá.

Trước đó, vào chiều 8/12, tại xã Phi Thông, TP.Rạch Giá, Cảnh sát Hình sự Công an TP.Rạch Giá bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền, tạm giữ 22 đối tượng, trong đó có 12 phụ nữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại sòng bạc - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, Tiền Phong đưa tin, tiến hành xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 5 người có kết quả dương tính với COVID-19.

Theo cơ quan công an, tụ điểm đánh bạc này do Danh Xăng (ngụ ấp Sóc Cung, xã Phi Thông) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu mỗi ván bài từ 50.000 đến 100.000 đồng. Các con bạc ăn thua với nhau mỗi ván bài từ 400.000 đến 700.000 đồng.

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