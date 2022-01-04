Xuất hiện ý kiến thương tiếc cho 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi, một tiến sĩ bức xúc: 'Đó là sự bao biện vô trách nhiệm không thể chấp nhận nổi'

Xã hội 04/01/2022 16:18

Mới đây, xuất hiện một số ý kiến "tiếc thương" cho "dì ghẻ" trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Trước sự việc trên, một tiến sĩ đã lên tiếng bày tỏ bức xúc của mình.

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, dì ghẻ) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”, Theo Người Lao Động, ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với  cha ruột cháu V.A. là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột của nạn nhân).

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Cháu bé bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Mới  đây, một chuyên gia giáo dục nổi tiếng bất ngờ chia sẻ bài viết khá dài bày tỏ quan điểm của mình. Theo đó, người này cho rằng "dì ghẻ" trong trường hợp này còn quá trẻ và đã phải chịu một áp lực quá lớn nên đã không thể kiểm soát mà lúc nào cũng "lên cơn điên với em bé".

"Ở tuổi này làm gì đã biết dạy con mà lại phải nuôi dạy đứa trẻ không phải con ruột của mình. Chính vì áp lực ấy cô lúc nào cũng như lên cơn điên với em bé. Khi hành xử trong cơn điên người ta không thể kiểm soát được hành vi" - trích nài viết của nữ chuyên gia.

Ngoài ra, chuyên gia giáo dục cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc không chỉ riêng cha mẹ và dì ghẻ Quỳnh Trang mà là lỗi của nhiều người.

"Giá như mẹ ruột cô ấy đến nhà con gái chơi thường xuyên để ngăn cản hoặc hướng dẫn con gái cách nuôi con người. Giá như bố cô ấy gìn giữ nhân phẩm con gái không cho dính líu với gã có vợ con rồi ở chung mà chưa cưới. Giá như cô gái ấy trân trọng bản thân mình để lựa chọn một cuộc đời tử tế và chỉ phải nuôi dạy chính con mình trong hạnh phúc" - trích bài viết của nữ chuyên gia.

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"Dì ghẻ' Trang và ba ruột của nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, trước những ý kiến trái chiều về việc "dì ghẻ" không độc ác mà chỉ vì còn quá trẻ nên thiếu kỹ năng sống, Tiến sĩ Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội đã bày tỏ quan điểm của mình. 

Tiến sĩ Hương cho biết không có lý do gì để bao biện được cho một người bạo hành trẻ em. Ở độ tuổi này, Trang đã không còn là trẻ con và phải chịu trách nhiệm trước mọi hành vi của mình. 

"Thứ nhất, không có lý do gì bao biện được cho một kẻ bạo hành trẻ em đến tử vong. Trẻ yếu ớt, cần sự trợ giúp mà lại bạo hành con đến tử vong, thật sự không còn gì diễn tả. 

Thứ hai, 26 tuổi không phải là trẻ con. Sinh năm 1995 nghĩa là năm nay (2022) đã 27 tuổi. Cái tuổi quá lớn để chịu trách nhiệm cho hành vi của mình rồi. Không có lý do gì bao biện cho việc này.

Con gái tôi nhỏ hơn Trang 5 tuổi. Cách đây 2 năm, tôi từng chăm sóc một bạn nhỏ từ 3 tháng tuổi. Rất nhiều lần tôi đi công tác và con gái tôi thay mẹ chăm em. Mà em bé đó khá "đanh đá", lại cực kỳ dính tôi. Chỉ cần thiếu tôi là bé rơi vào trạng thái mất kiểm soát, nhưng T. đâu có đánh bé. Do vậy, không thể nói Quỳnh Trang là trẻ người non dạ mà gây ra cái chết cho con chồng được. Đó là sự bao biện vô trách nhiệm không thể chấp nhận nổi. 

Thứ ba, có bao nhiêu người 26, 27 tuổi có con rồi? Tôi có con năm 26 tuổi. Tại sao lại nói 26, 27 tuổi thì biết gì mà nuôi trẻ? Nếu tuổi đó chưa biết nuôi trẻ thì bao giờ biết? Đợi tới 40, 50 tuổi mới biết sao? Thật không thể hiểu nổi". 

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Các vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Cũng theo bà Hương, việc Trang bạo hành bé đến tử vong là không thể bao biện và người chứng kiến mà không ngăn cản cũng "máu lạnh" tương đương. Về phần chuyên gia giáo dục kia, hiện bài viết thị phi kia đã được gỡ/ẩn xuống.

Ngoài ra, người này còn cho biết trong bài đăng mới nhất rằng chỉ đang lý giải hành vi của cô "dì ghẻ" trên góc độ tâm lý chứ không có ý bênh vực hay mong cô thoát tội như nhiều lời đồn đại. Ngoài ra, vị chuyên gia giáo dục này còn cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

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