Cho em biết, nói em nghe em đã làm gì sai

Chút nghịch ngợm, khóc một mình, em đâu làm gì ai...?" - một phần lời bài hát của Karik.

Bối cảnh MV đơn giản và phần lời xúc động của 'Tâm hồn nhỏ' - Ảnh: Internet

Rất nhiều khán giả đã dành lời cảm ơn Karik vì sản phẩm ý nghĩa này. Tuy không phải là một sản phẩm "khủng" được đầu tư mãn nhãn nhưng nhiều người tin rằng đây sẽ là bản rap ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng, nhất là khi những tình tiết mới trong vụ việc của bé gái đang dần được đưa ra ánh sáng.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vừa qua, theo Thanh Niên, sau khi camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột cháu bé V.A.) được phục hồi một phần dữ liệu, hiện cơ quan điều tra đã đưa camera đi giám định và đang chờ kết quả.

Thông tin ban đầu, sau khi bé V.A tử vong, chính Thái đã xóa toàn bộ dữ liệu trong camera. Tuy nhiên, sau đó Công an Q.Bình Thạnh đã khôi phục lại một phần dữ liệu camera, trong đó ghi lại hình ảnh bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (người tình của Thái, 25 tuổi, quê Gia Lai) đánh bé gái suốt 4 giờ bằng cây gỗ, tay, chân... đồng thời trói cô bé trong lúc dạy học.

Vụ án này được cơ quan điều tra đáng giá là có tính chất nghiêm trọng và hành vi của bị can Trang và Thái có dấu hiệu phạm tội “cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người hoặc tội “giết người”, thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP.HCM. Vì vậy, Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ cho PC01 (Công an TP.HCM) tiếp tục điều tra, làm rõ.