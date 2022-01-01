Trích xuất camera ngày bé gái 8 tuổi bị bạo hành mất: 'Dì ghẻ' đánh con suốt 4 tiếng, hành động dã man khiến ai cũng phẫn nộ

Xã hội 01/01/2022 14:30

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã trích xuất camera tại căn hộ ở chung cư ở quận Bình Thạnh -  nơi bé V.A sinh sống để điều tra vụ việc bạo hành gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Liên quan đến vụ bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành dẫn đến tử vong, được biết, sau khi "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) bị bắt và khởi tố về hành vi "Hành hạ trẻ em" thì vào sáng ngày 31/12, theo Người Lao Động, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM và cũng là bố ruột của nạn nhân) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

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Bố ruột và 'dì ghẻ' của bé V.A. - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 1/1/2022, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã trích xuất camera tại căn hộ ở chung cư ở quận Bình Thạnh -  nơi nạn nhân sinh sống để điều tra vụ việc.

Cụ thể, trong ngày bé V.A. được phát hiện tử vong (ngày 22/12), từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần vào cơ thể cháu ở những nơi như mông, lưng, đầu, trán. Sau đó, Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của bé V.A. Chưa dừng lại, Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi bé V.A. bị kiệt sức. Mặc dù thấy bé đã kiệt sức nhưng Trang vẫn bắt bé V.A vừa quỳ học vừa uống nước. Khi bé V.A. đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu bé khiến bé bị kiệt sức như muốn đổ gục.

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Bé gái 8 tuổi với nhiều vết thâm tím trên cơ thể - Ảnh: Internet

Sau đó, Trang tiếp tục bắt bé V.A. ngồi vào ghế học. Tuy nhiên, khi V.A. đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp khiến bé bị té ngã. Mặc dù bé tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở. Thấy vậy, Trang đỡ bé V.A. ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng có thể do không còn sức nên bé té ngã và sức khỏe lúc này rất yếu.

Đến khi Trang tiếp tục kéo bé ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước và những chất màu trắng rồi bé ngã xuống đất, ngất lịm. Đến khoảng 18h cùng ngày, Trang gọi điện cho Thái về nhà sơ cứu, cùng bảo vệ chung cư đưa bé vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé V.A. đã tử vong.

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N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Theo Tuổi Trẻ, trước đó,kết quả khám nghiệm pháp y tử thi cháu V.A. xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Theo báo Giao Thông, ngày 1/1, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM (Hội) cho biết, Hội tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố từ tội hành hạ người khác thành tội giết người đối Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lộ clip được cho là của bé gái 8 tuổi bị bạo hành lúc còn sống: Ăn cơm dưới sàn một mình, liên tục dùng tay lau nước mắt

Lộ clip được cho là của bé gái 8 tuổi bị bạo hành lúc còn sống: Ăn cơm dưới sàn một mình, liên tục dùng tay lau nước mắt

Mới đây, một đoạn clip được cho là của bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

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