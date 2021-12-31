Cũng liên quan đến sự việc, theo Zing News, bà Lê Thị T. (73 tuổi) cho biết bà được ông Thái và bà H. (mẹ ruột nạn nhân) mướn về chăm sóc bé V.A. lúc cháu được hơn 4 tháng tuổi tại chung cư ở quận Tân Phú. Đến năm 2020, sau khi hai vợ chồng ly dị, bà T. theo ông Thái qua sống tại chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh vì thấy thương bé V.A..

Những ngày gần đây, thông tin về việc bé gái 8 tuổi tên V.A. bị bạo hành dẫn đến tử vong đang gây xôn xao dư luận. Được biết, sau khi " dì ghẻ " Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) bị bắt và khởi tố về hành vi "Hành hạ trẻ em" thì vào sáng ngày 31/12, theo Người Lao Động, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM và cũng là bố ruột của nạn nhân) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

"Lúc đó tôi để ý thấy Trang chưa đánh đập mà thường xuyên la mắng con bé khi làm bài không tốt. Bé mới học lớp 2 nhưng la mắng nặng lời quá nhiều. Tôi rất xót nhưng không dám khuyên ngăn", bà T. nói.

Bà T. kể, trong 2 tháng đầu sống tại Sài Gòn Pearl, ông Thái thường xuyên ra ngoài đến khuya mới về nhà. Đến tháng thứ 3, ông Thái đưa Trang về sống chung tại chung cư để dạy bé V.A. học.

Bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Internet

Cũng theo người giúp việc, có một ngày, mẹ ruột tìm đến trường bé V.A. đang học và ôm con một lúc rồi về. Biết được chuyện này, ông Thái rất tức giận và yêu cầu bà T. không được cho hai mẹ con gặp gỡ.

"Trong thời gian ở Sài Gòn Pearl, mỗi tháng ông Th. đưa tôi 800.000 đồng để lo thức ăn cho con gái. Khi Trang bắt đầu sống tại chung cư, cô ta đem đến 3 cục thịt bò và yêu cầu ông Th. đưa tôi 700.000 đồng (tức trừ 100.000 đồng tiền đi chợ). Tôi thấy cô Trang này còn trẻ mà tính toán quá nên mới kể lại người hàng xóm ghé chơi" - bà T. kể và cho biết thông qua hệ thống camera an ninh và ông Thái đã đuổi việc bà.

Mặt khác, trên trang cá nhân, Thái và Trang thường khoe ảnh du lịch sang chảnh, đi ăn nhà hàng cùng nhau mà không có sự xuất hiện của bé V.A. Theo Pháp luật và Bạn đọc, sự việc trên khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Nhiều người đã để lại lời chỉ trích vì cho rằng thực chất Thái và Trang không hề khó khăn, nhưng lại chi li trong chuyện nuôi dưỡng bé V.A..

"Người làm cha, có chức vụ, làm to mà đưa giúp việc 800 ngàn mua thức ăn cho cả nhà, còn bớt xén thêm. Hỏi đứa bé ăn gì, uống gì? Con mình ngày 5 - 6 hộp sữa, một hộp ít cũng 7 ngàn. Con chỉ ăn ở nhà giản dị thôi nhưng lâu lâu con ngán đồ ăn nhà thì cũng cho ăn hủ tíu, phở bên ngoài, buồn buồn thì một phần gà rán hơn 100k. Đấy là mình nuôi con theo chuẩn giản dị, không se sua đua đòi gì, mình ăn gì con ăn đấy, không có sơn hào hải vị chi hết. 800 ngàn tiền ăn, mình phục bà giúp việc thu xếp hay quá và quỳ lạy ông cha đối xử với con kinh hoàng quá";

"Dì ghẻ kia giành được chồng người ta rồi thì ôm nhau sống vui vẻ suốt đời đi. Đã chiến thắng rồi thì còn giành con bé để hả hê chi nữa? Muốn nuôi thì đẻ ra bao nhiêu đứa mà tự nuôi chẳng được. Gã chồng kia nữa, đã bỏ vợ thì thôi, việc gì phải giành con rồi quẳng cho bồ chăm?" - một vài bình luận của cư dân mạng.

Hiện, sự việc đang khiến dư luận quan tâm.