Trước thông tin bắt khẩn cấp bố của bé gái bại bạo hành dẫn đến tử vong, bác ruột của nạn nhân cho biết chỉ mong cơ quan chức năng xử đúng người đúng tội. Ngoài ra, anh tiết lộ phía gia đình vẫn chưa nhận được lời hỏi thăm nào từ nhà nội cũng như gia đình "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Liên quan đến sự việc của bé V.A. - bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, theo Người Lao Động, đêm ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai). Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được VKSND quận Bình Thạnh phê chuẩn. Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, thông tin trên sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự đồng tình từ dư luận. Trong khi đó, anh Nguyễn Quang Vinh (bác ruột bé V.A) cho biết mới chỉ nghe thông tin qua báo chí và chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

"Hiện tại tôi đang ở Vũng Tàu, về thăm em gái (mẹ bé V.A) và mới nghe thông tin bắt ông Thái chỉ qua báo chí. Việc bắt ông Thái về hành vi giúp sức cho người tình đánh con mình, tôi thấy cơ quan chức năng đã làm đúng trách nhiệm. Chỉ mong cơ quan chức năng xử đúng người đúng tội. Cháu tôi cũng đã mất rồi, đau xót lắm", anh Vinh chia sẻ. Bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, anh Vinh cũng tiết lộ, hiện tại sức khoẻ cũng như tinh thần của chị H. (mẹ bé V.A) đã tạm ổn sau khi nhận cú sốc rất lớn trong cuộc đời mình. Chị H. ngày đêm nhớ đến con gái đã mất oan uổng.

Anh Vinh cho biết thêm, những ngày qua gia đình anh cũng chưa hề nhận được lời hỏi thăm nào từ gia đình phía nội bé V.A cũng như gia đình Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Hiện tại, anh Vinh chỉ cố gắng động viên, an ủi em gái và gia đình mình giữ sức khoẻ, vượt qua giai đoạn đau thương này. Theo VietnamNet, trao đổi bên lề cuộc họp báo thông tình hình dịch Covid-19 chiều 30/12, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, người mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Nói thêm về việc dư luận cho rằng, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về hành vi "hành hạ người khác" chưa tương xứng với hậu quả gây ra, ông Hà khẳng định, trong quá trình điều tra, tùy theo hành vi của người bị khởi tố, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh tội danh phù hợp với tính chất vụ việc. Về câu hỏi, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang có thể đối diện với các tội danh nặng hơn như "cố ý gây thương tích" hay thậm chí là "giết người" hay không, đại diện Công an TP.HCM khẳng định điều đó là có thể nếu kết quả điều tra cho thấy các hành vi dẫn đến cái chết của cháu bé có sự cố ý.

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