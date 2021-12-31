Mới đây, một đoạn clip được cho là của người "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi khiến nhiều người xôn xao.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở TP.HCM, theo Người Lao Động, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi "Hành hạ trẻ em".

Theo Thanh Niên, tại CQĐT, Trang khai nhận do bực tức việc cháu V.A. chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào mông cháu V.A. Còn anh Thái (bố ruộc nạn nhân) trình bày, anh giao cho Trang kèm cháu A. học và cũng thường nghe Trang có la và đánh cháu V.A..

'Dì ghẻ' cho biết ra tay đánh bé gái vì em chậm hiểu trong học tập - Anh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại xôn xao trước đoạn clip được cho là "dì ghẻ" không biết cả kiến thức cơ bản. Theo đó, nội dung đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông hướng camera về phía Nguyễn Võ Quỳnh Trang và hỏi: "Rồi Trang, một kí bông gòn với một kí sắt cái nào nặng hơn?"

Trang lập tức trả lời rằng không biết. Tuy nhiên, người này vẫn cố yêu cầu "dì ghẻ" suy nghĩ kĩ lại. Tới lúc này, trong khi tay vẫn đang bận rộn bấm điện thoại, Trang cho biết: "Kí sắt, thì thấy nó nặng thôi".

Dù được hỏi lại lần nữa, "dì ghẻ" vẫn kiên quyết giữ quan điểm kí sắt sẽ nặng hơn một kí bông gòn. Sau đó, người đàn ông này mới giải thích rằng bông gòn nhẹ hơn sắt thì đúng nhưng "một kí bông gòn với một kí sắt thì nó chỉ bự hơn thôi chứ nó bằng nhau mà?".

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Nhiều người cho rằng tuy đây là một câu đố mẹo nhưng chỉ ở mức cơ bản và bày tỏ sự hoài nghi về trình độ học vấn của "dì ghẻ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-di-ghe-trong-vu-be-gai-bi-bao-hanh-mac-sai-lam-nghiem-trong-truoc-mot-cau-do-co-ban-thai-do-cua-cdm-the-nao-443931.html