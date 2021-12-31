Đối diện với tin bắt khẩn cấp bố ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành, cộng đồng mạng sôi nổi: 'Vừa lòng ghê!'

Xã hội 31/12/2021 09:41

Mới đây, thông tin bắt khẩn cấp bố ruột bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận vô cùng xôn xao.

Liên quan đến vụ việc bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong, theo Người Lao Động, đêm ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai). Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được VKSND quận Bình Thạnh phê chuẩn.

"Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Thái để điều tra hành vi giúp sức cho người tình là bà Quỳnh Trang trong việc bạo hành đến chết cháu bé 8 tuổi. Hành vi bạo hành là không thể tha thứ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật" - nguồn tin của Báo Người Lao Động nói.

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Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Thông tin trên ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng. Trên khắp mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận đồng tình với quyết định này. Bên cạnh đó, không ít netizen bày tỏ sự thương xót cho cháu bé vì phải chịu đựng hành vi tàn nhẫn từ "dì ghẻ" và sự thờ ơ từ chính bố ruột. 

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo Tiền Phong, liên quan đến vụ việc trên, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã lên tiếng. Vị đại biểu này cho rằng cơ quan chức năng nên xem xét hành vi của người bố xem có đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hay xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, dù xét ở góc độ nào thì người bố cũng không thể vô can. Người bố không trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành, nhưng lại thiếu trách nhiệm để người phụ nữ ấy bạo hành, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé. Cho nên, bố cháu bé cũng phải có trách nhiệm liên đới trong vụ việc này.

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