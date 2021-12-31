Lộ diện bảng điểm ở lớp của bé gái 8 tuổi bị bạo hành, 'dì ghẻ' lấy cớ đánh con vì chậm hiểu liệu có phải là dối trá?

Xã hội 31/12/2021 08:54

Tại CQĐT, "dì ghẻ" khai rằng do bực tức việc cháu V.A. chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh,... Tuy nhiên, bảng điểm của bé ở trường mới đây đã chứng minh điều ngược lại.

Liên quan đến vụ việc của V.A. - bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại TP.HCM, theo Người Lao Động, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi "Hành hạ trẻ em". 

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 Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) - Ảnh: Internet 

Theo Thanh Niên, tại CQĐT, Trang khai nhận do bực tức việc cháu V.A. chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào mông cháu V.A.

Ngoài ra, Trang còn khai nhận trước đó (khoảng tháng 9 - 10/2021) cũng có vài lần dùng roi mây đánh vào vùng mông cháu A. và la mắng cháu trong lúc dạy học. Còn anh Th. trình bày, anh giao cho Trang kèm cháu A. học và cũng thường nghe Trang có la và đánh cháu V.A..

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 Bé gái bị bạo hành - Ảnh: VTC New

Tuy nhiên, theo VTC News, mới đây, cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP.HCM) cho hay, theo đánh giá của trường, V.A. tham gia các buổi học online và trực tuyến đầy đủ và không nghỉ buổi nào. A. vẫn hiểu bài, tiếp thu tốt, chứ không phải là học sinh chậm hiểu. 

"Ở lớp 2 bé còn nhận được giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện". Lớp 1 thì chưa có đòi hỏi nhiều về kết quả học tập, lớp 3 thì chưa hết năm học để đánh giá. Nhưng nhìn chung bé V.A. là học sinh nắm bài tốt, chứ không phải chậm hiểu, kém cỏi để khiến phụ huynh phải bực tức mà đánh đập" - cô Hương chia sẻ với VTC News. 

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Bảng điểm của bé V.A. năm lớp 2 - Ảnh: VTC News

Đồng thời, bảng điểm lớp 2 của bé cũng được chia sẻ. Theo đó, có thể thấy, V.A. đều đạt điểm cao ở các môn học. Em được giáo viên nhận xét là chăm chỉ, hoàn thành tốt các công việc ở lớp, hòa đồng và được bạn bè quý mếm.

Trước thông tin trên, cộng đồng mạng đã vô cùng phẫn nộ. Nhiều người đã để lại bình luận chỉ trích Trang và bố ruột về những hành vi tàn nhẫn đã làm với nạn nhân. Bên cạnh đó, netizen cũng bày tỏ niềm thương xót và mong bé ra đi thanh thản.

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Theo nguyện vọng của gia đình, lễ cầu siêu cho bé V.A. sẽ diễn ra vào sáng 31/12 tại chùa Tường Nguyên.

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