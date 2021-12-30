Vụ cháu gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM: Chồng nói vợ cũ có triệu chứng tâm thần để giành quyền nuôi con, sự ra đi của bé có nhiều điều uẩn khúc

Xã hội 30/12/2021 21:00

Vụ cháu gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, mới đây, cậu ruột của nạn nhân đã chia sẻ nhiều điều khiến dư luận dậy sóng.

Liên quan đến vụ việc của V.A. - bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại TP.HCM, theo Người Lao Động, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi "Hành hạ trẻ em". 

Bên cạnh những chỉ trích dành cho ông N.K.T.Th. (cha ruột của nạn nhân) và vợ sắp cưới là Trang, nhiều người cũng thắc mắc: "Vì sao mẹ của bé gái lại trao quyền nuôi con cho người cha”. Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, anh Nguyễn Quang Vinh, cậu ruột bé V.A. cho biết  thời điểm em gái ông là chị H. ly hôn đã phải chịu nhiều áp lực từ ông Th., gia đình chồng và cả Trang.

"Th. đã ngoại tình từ một năm trước với Trang. Cô này còn ngang nhiên đến chửi bới em gái tôi, yêu cầu phải ly hôn. Th. còn thuê luật sư gửi đơn xin ly hôn, tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn" - anh Vinh kể lại.

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Bé gái bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Lúc đầu, ông Th. muốn nuôi dưỡng cả hai đứa con nhưng chị H. không đồng ý và muốn hai con về sống cùng mẹ. Vì vậy, cả hai đã xảy ra tranh chấp quyền nuôi con. Ông Th. đưa ra nhiều lý do như chị H. không có thu nhập, có triệu chứng tâm thần để giành quyền nuôi hai con. Tuy nhiên, sau đó, do muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn nên Th. đã thỏa thuận giao quyền nuôi một trong hai đứa con cho chị H..

Kết quả, ngày 7/8/2020, tòa quyết định ông Th. được giao nuôi dưỡng bé V.A (khi ấy hơn bảy tuổi) và chị H. nuôi dưỡng người con trai nhỏ (khi ấy mới 5 tuổi). Tuy nhiên, từ khi ly hôn, ông Th. lại cấm cản chị H. và gia đình bên ngoại gặp bé V.A. Lần gần nhất, chị H. được gặp con là vào tháng 12/2020.

Nghe tin con gái mất, chị H. suy sụp nên gia đình phải đưa chị về nhà ngoại tại Vũng Tàu để điều dưỡng. Hiện, anh Vinh đang thay mặt em gái gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Th và Trang. 

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Đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố của chị H. -  Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo Tiền Phong, bà Lê Thị T. (73 tuổi, giúp việc cho nhà ông Th.) cho biết, bà đã ở với vợ chồng chị H., ông Th. hơn 7 năm, từ khi bé V.A. mới được 4 tháng tuổi. Sau khi vợ chồng chị H. ly hôn, bà theo ông Th. đến ở tại chung cư Saigon Pearl để chăm sóc bé V.A.. Vài tháng sau, ông Th. đưa Trang về sống chung. Trang là người kèm bé V.A. học bài và thường hay quát mắng cháu bé vì học bài không tốt nhưng chưa đánh bé.

Thời gian mới chuyển tới chung cư, chị H. thường gọi điện thoại nhờ bà đưa con gái xuống dưới sảnh chung cư để gặp mặt nhưng ông Th. ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát. Sau đó, chị H. tìm đến trường để gặp con, hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều.

Khi ông Th. biết đã nổi giận và yêu cầu bà T. không được cho hai người gặp mặt nhau nữa. Khoảng 3 tháng sau khi chuyển đến chung cư thì ông T. cho bà Tích nghỉ việc.

"Nhận tin cháu V.A. bị hành hạ tử vong mà tôi choáng váng. Tôi ở với cháu hơn 7 năm qua và biết cháu rất ngoan hiền và biết nghe lời" - bà T.nói.

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Ông Nguyễn Quang Vinh bức xúc vì cháu bị hành hạ suốt thời gian dài - Ảnh: Tiền Phong

Theo VietNamNet, gia đình cho hay, đến 11h30 ngày 23/12, mẹ ruột cháu V.A. mới được thông báo về vụ việc. Đến 16h chiều 23/12, anh Vinh và ông bà ngoại mới nhận được hung tin.

"Khi nghe tin cháu mất, tôi đã suy nghĩ rằng có điều gì đó uẩn khúc trong cái chết của cháu. Lúc được thông báo lên gặp cháu ở nhà xác Bình Hưng Hòa trước khi Cơ quan CSĐT giải phẫu tử thi để khám nghiệm, tôi thấy trên cơ thể cháu có rất nhiều vết bầm tím, nhiều vết sẹo cũ.

Biên bản khám nghiệm tử thi cũng ghi rõ: ở đầu có vết khâu, cắt tóc để khâu, hai nách bị bầm tím, phần mông có mảng bầm lớn… Nhìn cơ thể cháu là biết cháu đã bị bạo hành dã man như thế nào nên gia đình rất bức xúc” -  anh Vinh bức xúc.

 

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UBND quận Bình Thạnh bước đầu vừa có báo cáo về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn.

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